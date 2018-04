Hailuodontien onnettomuutta edelsi poliisin takaa-ajo – alustavan tiedon mukaan kolme ihmistä on loukkaantunut

Poliisin mukaan Hailuodontiellä on sattunut liikenneonnettomuus, jota edelsi takaa-ajo, jossa poliisi oli osallisena.

Oulun poliisin johtokeskuksen mukaan kyseessä on ollut jonkinlainen poliisioperaatio. Alustavan tiedon mukaan tiellä on tapahtunut kolmen auton kolari ja tilanteessa on loukkaantunut kolme ihmistä.

Hieman ennen puoli yhtä tilanne oli yhä kesken ja Hailuodontie on katkaistu liikenteeltä onnettomuuspaikalla.

Tieto onnettomuudesta tuli hieman ennen puoltapäivää.

Onnettomuuspaikka on Karhuojantien risteyksen ja Lentokentäntien risteyksen välillä. Onnettomuuspaikan voi kiertää Karhuojantien kautta.

