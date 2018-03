Hailuodon jäätie avataan tänään puoliltapäivin

Hailuodon jäätie avataan liikenteelle tänään kello 12.

Nopeusrajoitus on 50 kilometriä tunnissa ja ajoneuvojen vähimmäisetäisyys on 50 metriä. Ohittaminen ja pysähtyminen on kielletty.

Ajoneuvon suurin sallittu paino on 3,5 tonnia.