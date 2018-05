Auton ilmastointihuolto tulee entistä kalliimmaksi, kylmäaine käy vähiin korjaamoilla – "Silloin voi joutua ajamaan kuumalla autolla"

Tuollainen ajattelu on puhdasta poliittista tiedettä ja globalistien alarmismia. Ne ovat todellakin onnistuneet vakuuttamaan osan ihmisistä siitä, että se mikä on luonnollista (ilmastonmuutos) olisikin jotenkin ihmeen kaupalla luonnotonta. Ei, ihminen ei ole kiihdyttänyt ilmastonmuutosta suuntaan eikä toiseen. Ilmastonmuutos on luonnollinen tapahtuma ja koska se on luonnollista, on se myös positiivista.