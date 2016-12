Äänestä: Mikä oli vuoden 2016 ilahduttavin juttu?

Vaikka uutisvirta tuntuu välillä täyttyvän ikävistä ja surullisista uutisista, mahtuu mukaan paljon ilahduttavia ja hauskoja juttuja. On aika äänestää Kaleva.fi:n ilahduttavin juttu kuluneelta vuodelta.

Äänestysaikaa on tämän vuoden loppuun saakka. Äänestyslomake löytyy jutun lopusta.





Omavarainen Rami, 45, jätti palkkatyön - lypsää itse lehmät, säilöö kurkut ja hakkaa puut

Lukijoihin vetosi juttu Ranuan Saariharjun kylässä asuvasta Rami Hiltusesta, joka on elänyt jo pari vuotta lähes täysin omavaraisena, vapaaehtoisesti ilman palkkatyötä. Hiltusella on neljä lehmää, kolme lammasta, kaksi kissaa ja niillä viisi kissanpentua, kahdeksan kanaa ja yksi kukko. Lisäksi hänellä on kaksi kasvihuonetta, kasvimaa ja perunapelto.





Hemmi ja Eila, 92, val­mis­tau­tu­vat häidensä viettoon – rakkaus roihahti ikäihmisten illassa

Vuoden rakkaustarinaksi Kaleva.fi:ssä nousi oululaisten Eila Kaupin ja Hemmi Jaaran tarina. 92-vuotiaat tapasivat vuosi sitten ikäihmisten illassa Oulussa ja rakastuivat. Eilan ja Hemmin häitä vietettiin marraskuussa.





Nelivitonen vastasi samalla mitalla – myy nyt Lahden Citymarket -drinkkiä

Oululainen baari 45 Special ja Lahden Citymarket Paavola saivat syksyllä todistaa, että some-kohusta voi seurata hyvää, kun asioita ei ota turhan vakavasti. Lahtelainen Citymarket käytti vahingossa netistä poimimaansa nelivitosen logoa syntymäpäivätarjouksissaan. Nelivitonen vastasi somessa levinneeseen kohuun laatimalla Lahden Citymarket -nimisen drinkin. Kauppias ja ravintoloitsija kertoivat olleensa yhteydessä ja ottaneensa tapahtuneen huumorilla.





Tällä nerokkaalla kikalla virpojat löytävät oikeille oville taloyhtiössä

Pääsiäisen alla lukijoita ilahdutti oululaisen Johanna Korhosen keksimä niksi, jolla saatiin sekä virpojat että virvottavat pidettyä tyytyväisenä. Hän laittoi taloyhtiönsä ilmoitustaululle höyheniä ja lapun, joka kehotti ripustamaan höyhenen ovenkahvaan, jos virpojat ovat tervetulleita. Näin virpojat löysivät oikeille oville ja saivat lämpimän vastaanoton. Niksi levisi nopeasti somessa ja sai kiitosta.





Miehen ensilumen yllätys rakkaalleen valittiin Kalevan lokakuun lukijakuvaksi

Arjen rakkaus sai lukijat huokailemaan ihastuksesta lokakuussa, kun haukiputaalainen Anu Roininen lähetti kuvan miehensä tekemästä yllätyksestä. Mies oli nimittäin alkutalvisena lokakuun aamuna vaihtanut Roinisen autoon talvirenkaat, vaikka oli itse myöhästynyt sen vuoksi töistä. Miehen lumeen kirjoittama viesti yllätti Roinisen iloisesti. Juttua kommentoi myös Jari Tervo Twitterissä saatesanoin: "Suomalainen mies rakastaa."





Hauen mahasta löytyi lihaisa yllätys – "Makkara sieltä putkahti"

Oululainen Johanna Raatiniemi koki yllätyksen viime kesänä mökkireissulla Pellossa, kun Miro-pojan uistimeen tarttuneen hauen mahasta löytyi kokonainen grillimakkara. Hauen ruokavalio on monipuolinen, joten se oli ilmeisesti napannut vedessä kieppuneen makkaran parempiin suihin.





Oulu Sinfonia kajautti Finlandian keskellä kauppakeskus Valkeaa

Moni seisahtui itsenäisyyspäivän aattona kesken ostosten kauppakeskus Valkeassa, kun aulassa kajahti komeasti Sibeliuksen Finlandia. Kyseessä oli flash mob -tapahtuma, jossa musiikista vastasi Oulu Sinfonia sekä yli sata kuorolaista.





Nelli on sankarikoira Oulaisista – vaistosi nukkuvan isännän sy­dä­nin­fark­tin

Labradorinnoutaja Nelli Oulaisista sai Sankarikoira-tunnustuksen, kun se vaistosi nukkumassa olleen isäntänsä sydäninfartin. Nelli meni tökkimään ensin kuonollaan isännän poskea, mutta koska tämä ei heti havahtunut, koira herätti emännän, joka järjesti miehensä sairaalaan. Isännälle tehtiin pallolaajennusleikkaus, ja hän selvisi sydäninfarktista, kiitos Nellin.





Punkkarijengi majaili 1980-luvun Tuirassa

Retrokuvagalleriat ovat suosittua sisältöä Kaleva.fi:ssä. Syksyllä julkaistut Terhi Yliniemen kuvia 80-luvun punkkarijengistä Tuirasta herättivät monessa nostalgisia muistoja. Tuirassa aikaansa viettänyt punkkarijengi rakensi itselleen jopa korsun.





Loukkaantunut joutsen matkusti vänkärin paikalla hoitolaan, lintu tarkkaili Raitotien liikennettä

Marraskuussa Oulun Pateniemessä pelastettiin loukkaantunut joutsen. Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen väki sai hetken houkuttelun jälkeen linnun kiinni, ja se pääsi ehkä elämänsä ensimmäiselle automatkalle. Joutsen tarkkaili vänkärin paikalta liikennettä ja nautti puhaltimien lämpimästä ilmasta.