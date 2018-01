200 miljoonan euron investointi varmistui – Oulun Energian biovoimalaitos nousee Laanilaan

Oulun Energia rakentaa Laanilan teollisuusalueelle Ouluun uuden biovoimalaitoksen, joka tuottaa sähköä ja kaukolämpöä.

Yhtiö tiedotti asiasta perjantaina aamulla.

Biovoimalaitos korvaa Oulun Energian kesällä 2020 tuotannosta poistuvan Toppila 1-voimalaitosyksikön, joka on tuottanut sähköä ja kaukolämpöä jo vuodesta 1977 lähtien.

Uusi voimalaitos on energiatehokkuudeltaan ja päästöiltään selvästi parempi kuin käytöstä poistuva Toppila 1, joka ei enää täytä 2020-luvun ympäristövaatimuksia, yhtiö kertoo.



Uusi biovoimalaitos rakennetaan Laanilan teollisuusalueella vuonna 2012 käyttöönotetun ja jätteitä energiaksi jalostavan ekovoimalaitoksen läheisyyteen.

Sen polttoainetehoksi tulee 215 megawattia, sähkötehoksi 70 megawattia ja kaukolämpötehoksi 175 megawattia.

Uuden laitoksen käyttöiäksi arvioidaan 40 vuotta.

Uuden laitoksen suunnittelussa on huomioitu mahdollisuus, että sen ympärille voidaan tulevaisuudessa integroida voimalaitoshöyryä käyttäviä biojalostamoita tai muuta teollisuutta. Investointi uuteen biovoimalaitokseen avaakin uusia mahdollisuuksia myös biotaloudelle.



Oulun Energian toimitusjohtaja Juhani Järvelän mukaan yhtiössä on selvitetty useita erilaisia toteutusvaihtoehtoja.

Ympäristöystävällinen ja asiakkaille kustannustehokas kaukolämpö on ollut suunnittelun yksi tärkeimmistä tavoitteista.



– Biovoimalaitos tuottaa yhteistuotantomenetelmällä sekä sähköä että lämpöä, ja on kokonaistaloudellisesti paras vaihtoehto varmistamaan oululaisten kotien ja rakennusten lämmitys pitkälle tulevaisuuteen, Järvelä toteaa Oulun Energian tiedotteessa.



Laanilan voimalaitos on saanut ympäristöluvan joulukuussa 2017 ja investointipäätös on tehty 4.1.2018. Rakennuslupa haetaan keväällä ja rakentaminen alkaa kesäkuussa 2018. Voimalaitos valmistuu marraskuussa 2020.

Vuonna 1995 valmistunut Toppila 2-voimalaitosyksikkö jatkaa energiantuotantoaan elinkaarensa loppuun, arviolta vuoteen 2035 saakka.

Lisää uusiutuvaa energiaa



Teknisesti biovoimalaitos suunnitellaan niin, että laitoksen kattila voi hyödyntää monipuolisia polttoainekoostumuksia ja niiden suhteita voidaan helposti muuttaa.

Tekniikka ei rajoita esimerkiksi puun käyttöä, kuten vanhassa Toppila 1:ssä.

Biovoimalaitos nostaakin Oulun Energian mukaan uusiutuvan energian osuutta huomattavasti tuotantotehokkuudellaan ja uusiutuvan polttoaineen osuuden kasvulla.



Polttoaineiden saatavuuteen perustuvien arvioiden mukaan voimalaitoksen polttoainejakaumasta 70 prosenttia voi olla puuta.

Loppuosa on kiertotaloudesta saatavaa kierrätyspolttoainetta ja huoltovarmuuden varmistavaa turvetta. Tällä jakaumalla Oulun alueen kaukolämmöstä kaksi kolmasosaa tuotetaan jatkossa uusiutuvalla energialla.

Polttoaineet pyritään hankkimaan voimalaitoksen läheltä ja paikallista työtä hyödyntäen, yhtiö lupaa.

Oulun Energian polttoainehuolto työllistää maakunnassa yli tuhat henkilöä. Rakennusprojekti taas työllistää rakennuspaikalla enimmillään noin 400 henkilöä.



Tarkoitus on, että vuoteen 2050 mennessä Oulun Energian koko energiantuotanto on täysin hiilineutraalia.



– Turve on tärkeä osa polttoainehuoltoamme parinkymmenen vuoden ajan, mutta sen käyttö vähenee asteittain ja poistuu kokonaan polttoainevalikoimastamme 2040-luvulla. Uusi biovoimalaitos tukee hiilineutraalisuustavoitettamme, Juhani Järvelä toteaa tiedotteessa.