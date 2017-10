Näin Pertti Kurikka viettää eläkepäiviään - muut entiset PKN-jäsenet vaihtoivat punkista bluesiin

Tokasikajuttu

Dokumenttielokuva on itsenäinen jatko-osa vuonna 2012 valmistuneelle palkitulle Kovasikajuttu-elokuvalle. Tokasikajuttua kuvattiin joulukuusta 2013 tämän vuoden alkuun. Se on ensi-illassa 13. lokakuuta. Molemmissa elokuvissa seurataan Pertti Kurikan Nimipäivät -punkyhtyeen tarinaa.

Tokasikajutun ovat käsikirjoittaneet ja ohjanneet Jukka Kärkkäinen ja J-P Passi. Hymyilevän miehen kuvauksesta Jussilla palkittu Passi myös kuvasi elokuvan.

Tiistaina ilmestyi myös Pekka Elomaan ja Jouni K. Kemppaisen We're Coming to Let's Go -kirja Pertti Kurikan Nimipäivistä.

PKN lopetti uransa joulukuussa 2016. Yhtye oli Suomen euroviisuedustaja vuonna 2015. Se ei yltänyt viisufinaaliin.