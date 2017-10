Oulun kaupunginteatterin kevään 2018 aloittaa musikaali My Fair Lady. Sen ohjaa Merja Larivaara.

Larivaaran ohjauksena on Oulussa aiemmin nähty Jacques Brelin rakkauslauluista koostettu Rakastakaa!-esitys pienellä näyttämöllä 2017.

Eliza Doolittlen roolissa vuorottelevat vierailijat Rosanna Kemppi ja Yasmine Yamajako, Henry Higginsin roolissa näyttelijä Janne Raudaskoski ja teatterinjohtaja-näyttelijä Kari-Pekka Toivonen.

Yhdysvaltalainen menestysmusikaali perustuu George Bernard Shaw’n näytelmään Pygmalion (1912). Siitä tehdyn musikaalin My Fair Ladyn ensiesitys oli Broadwaylla 1956. Vuonna 1964 ensi-iltansa saanutta samannimistä elokuvaa tähditti Audrey Hepburn.



Elizan-roolissa Oulussa nähtävät vierailijat tulevat Helsingistä. Laulaja Yasmine Yamajako esitti Gabriellan pääroolin Marco Bjurströmin Helsingin kaupunginteatterille ohjaamassa High School Musicalissa (2008). Porvoossa syntynyt Yamajako on laulanut myös rap-artisti Cheekin levyllä ja keikoilla.

Helsinkiläinen freelance-näyttelijä Rosanna Kemppi on nähty esimerkiksi Kotkan kaupunginteatterin Jane Austen -klassikossa Ylpeys ja ennakkoluulo (2016), Sara Mellerin KokoTeatterilla käsikirjoittamassa ja ohjaamassa esityksessä Pop Slut (2013) ja Saara Turusen näytelmässä Puputyttö Helsingin Kaupunginteatterissa (2009).



My Fair Ladysta on Suomessa nähty vuodesta 1959 lähtien 31 eri tulkintaa. Oulun kaupunginteatterissa My Fair Ladya ei ole ennen tehty.

Musikaalin on säveltänyt Frederick Loewe. Käsikirjoitus ja laulujen sanat ovat Alan Jay Lernerin, suomennos Mikko Koivusalon.

Oulun My Fair Ladyyn tekevät koreografian oululaissyntyiset tanssitaiteilijat Katja Koukkula ja Jussi Väänänen.

Laulavaan tanssiryhmään kuuluvat Joel Alalantela, Miina-Anniina Heiskanen, Fanny Hellström, Kati Hyvönen, Jere Hölttä, Jami Kontturi, Laura Koski, Anni Lantto, Enni-Maria Lämsä, Heli Pippingsköld, Aki Saarela, Meeri Toivonen, Saku Tonteri ja Jouni Uosukainen.

Muusikaalin rooleissa nähdään Mikko Leskelä (Eversti Pickering), Anneli Niskanen (Rouva Higgins), Anne Syysmaa (Rouva Eynsford-Hill), Antti Annola (Freddy Eynsford-Hill), Hannu Pelkonen (Alfred P. Doolittle), Jaana Kahra (Rouva Pearce), Erick King (Harry), Timo Reinikka (Jamie) ja Aki Pelkonen (Zoltan Karpathy).

Kapellimestari Merzi Rajalan tahdit toteuttaa suuri musikaaliorkesteri.

My Fair Lady saa ensi-iltansa Oulun kaupunginteatterin suurella näyttämöllä 26. ja 27. tammikuuta. Lipunmyynti alkaa huomenna torstaina.