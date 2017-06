Mitä Laestadius ajattelisi synnyttämästään herätysliikkeestä? – nivalalaistaustainen Ruuttunen ideoi lestadiolaisuusoopperan

Hienoa että liikettä tarkastellaan taiteen keinoin. Tiukka uskonnollinen liike on kuin Pohjois-Korea tai entinen DDR pienoiskoossa. Siellä on vain yksi totuus, jonka noudattamista salaiset palvelut valvovat. Vapaudesta puhumisesta huolimatta todellinen vapaus on kaukana. Lukuunottamatta puhujia ja johtajia joilla on taas poikkeuksellisen suuret oikeudet, jotka ovat edistäneet törkeitä väärinkäytöksiä.