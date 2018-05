Mitä kuuluu, Mr. Lordi? "Aiemmin Euroviisut otti päästä, mutta nyt olen ylpeä viisuhistoriastamme"

Euroviisujen voittaminen on rikos, joka ei vanhene - hyvässä eikä pahassa. Suomen tähän mennessä ainoan viisumestaruuden voittaneen Lordi-yhtyeen keulahahmo Mr. Lordi eli Tomi Putaansuu tietää kevään tulleen, kun puhelin soi ja lehdet kyselevät viisumietteitä.

Kysyimme Putaansuulta, mitä kuuluu. Ja myös viisumietteitä.

Mitä kuuluu, Tomi Putaansuu?

Mitäs tässä, ihan hyvää. Väsyttää. Odotahan kun laitan kuulokket korviin.

Lordilta on tulossa uusi, jo yhdeksäs levy 25. toukokuuta. Missä vaiheessa se on?

Oikein hyvässä! Levy on ollut painossa jo helmikuusta asti. Nyt on tällaista levynjulkaisun alushässäkkää. Phonereita [puhelinhaastatteluja] ja muuta promoamista ja musavideokin on julkaistu.

Minkälaista materiaalia on luvassa?

Yritettiin hakea uuteen levyyn enemmän kaikuja ekoilta levyiltä. Melodisuutta ja koukuttavia kertsejä. Tähän mennessä saadun palautteen mukaan ollaan siinä onnistuttukin. Uusi levy on jonkinlainen hybridi vanhaa Lordia ja vähän modernimpaa metallia. Nyt on hanskat tiputettu asenteellisesti. Vähän enemmän leuka pystyssä -meininkiä, me tehään tätä ja tosissamme.

Miltäs kesä näyttää?

Kesällä on muutamia festarikeikkoja ulkomailla. Sillä lailla jännittävä tilanne, että tämä levy julkaistaan näin lähellä kesää. Yleensä levymme ovat tulleet ulos syys-maaliskuu-akselilla, jolloin kiertue on päässyt käynnistymään kesällä. Nyt meillä on muutama keikka kesällä muun muassa Saksassa ja Tsekeissä ja sitten muutaman viikon tauko. Kiertue starttaa syksyllä sitten vasta kunnolla.

Onko Suomessa keikkoja kesällä?

Ei yhden ainuttakaan. Edellinen Suomen-keikka taitaa olla Tuska-festareilla 2016. Suomessa on musamaku muuttunut, räppi ja hippihoppi hallitsee nyt. Hevi katosi Suomesta. Bändistähän se ei ole kiinni: meillä on Suomessakin keikkamyyntiä, mutta ei ole kysyntää. Muualla kyllä vedetään niska limassa.

Jossain oli joku tilasto, että Lordi oli tehnyt 200 keikkaa ulkomailla ja samassa ajassa meillä oli Suomessa ollut yksi keikka.

Erikoista, sillä kyllähän Lordi oli massiivinen ilmiö Suomessakin Euroviisu-voiton aikaan vuonna 2006.

Ja kun meillä ei ole ollut keikkoja Suomessa eikä sillä lailla olla näkyvillä niin jengi tulee kysymään minulta, että miksi Lordi lopetti? No ei lopettanut. Mutta kun me ei olla Vain Elämäässä eikä missään koko perheen "lapset leikkiä lyö"-ohjelmissa, niin ei meillä ole sillä tavalla näkyvyyttä.

Ai kylläpä voisi olla hauskaa nähdä Mr. Lordi Vain Elämäässä.

Eivät ole kysyneet ja hyvä niin. Ehkä ne ovat tajunneet, että tuo ei lähtisi kuitenkaan. Se ei ole minun juttu.

No, jutellaanko vähän Euroviisuista? Nythän meitä pohjoisessa tietysti kiinnostaa tämä aihe, kun Saara Aalto edustaa Suomea. Millainen suhde sinulla on viisuihin nykyään, kun voitosta on 12 vuotta?

No, nykyisin on sellainen tunne, että kun kutsu tulee niin miehän meen taas sinne. Tällä kertaa on oma lehmä ojassa. Kun kerran levykin tulee, niin mennään Portugaliin promotoimaan sitä. Sopivassa saumassa tulee.

Joku vuosi viisuvoiton jälkeen meni sillä lailla, että se otti päähän. Alkoi ärsyttää se tunne, että suomalaisille meidän bändissä ei ollut mistään muusta kyse kun viisuista. Ulkomailla se ei ole ollut niin iso, tai se ainoa juttu. Jossain sivulauseen sivulauseessa voidaan mainita, että ai niin, nämä voitti Euroviisut.

Sittemmin se allergia on poistunut. Olen ylpeä siitä, että ollaan osa Euroviisuhistoriaa ja että Euroviisut on osa meän historiaa. Suurimmaksi osaksi se oli valtavan positiivista ja avasi meille tosi paljon ovia. Silti, paljon negaakin tuli eikä sitä voi kieltää, ja lähinnä Suomesta.

Hullunkurista ajatella, että just se maa, mistä me ollaan ja mihin me voitettiin, niin siellä ollaan maksettu kovin hinta. Ikään kuin se on rikos, että voitettiin. Ehkä se liittyy suomalaiseen luonteeseen. Että, vittu kun menitte voittamaan niin nyt sitten maksatte. Se on jännä se viisun leima.

Suhtaudut kuitenkin myönteisesti viisuihin, mistä on merkkinä sekin, että olet ammattilaisjuryssä pisteyttämässä viisuehdokkaita. Mitä mieltä olet Aallon biisistä?

Saaran biisissä on hyvä kertsi. Kaikella kunnioituksella Saaralle, se biisi edustaa kuitenkin minulle kisaan tehtyä Euroviisu-humppaa. Henkilökohtaisesti minulle se on niin kaukana Kissin pyhistä arvoista, että ei se mua paljon hetkauta.

Tämä pätee kuitenkin 99 prosenttiin kaikkien maiden kilpailijoista joka vuosi, että eipä siinä.

Kissin pyhät arvot!

Saaralla on kuitenkin fiksu veto menossa. Hän on nyt jo tunnettu Enkuissa ja sieltä voi tulla korkeat pisteet. Olen pitkään sanonut, että jos joku, mikä tahansa maa, haluaa viisuissa menestyä, niin on pelkästään etu se, että artisti tunnetaan oman maan rajojen ulkopuolella.

No mitäs nyt sitten lähipäivinä, oletko Rovaniemellä?

Rollossahan mie nyt oon, oon sahannu tässä edestakaisin. Seuraavaksi menen Belgiaan paneelikeskusteluun Johnny Loganin ja Conchita Wurstin kanssa ja sitten Lissaboniin viisuihin.

Onko Rollossa vielä lunta?

Onhan täällä, vaikka on sulanutkin. Mie en oo vielä ehtinyt koti-kotiin, mutta muutama päivä sitten, kun kävin siellä, niin kinokset oli nänniin asti. Pitää mennä kohta katsomaan, ollaanko päästy edes napaan saati vesirajaan asti.

