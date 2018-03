Liminkalainen Onni Wiljami Kinnunen menestyi Fotofinlandiassa – kilpailun uusiutuminen herätti keskustelua kuvankäsittelystä

Liminkalainen valokuvaaja Onni Wiljami Kinnunen voitti kaksi sarjaa perjantai-iltana ratkenneessa Fotofinlandia 2018 -kilpailussa. Hänen kuvansa valittiin 1. ja 2. sijalle sekä taidekuvissa että muotokuvissa. Lisäksi hän tuli toiseksi kuvituskuvien ja digitaalisen taiteen sarjassa ja kolmanneksi mainoskuvien sarjassa.

Vuodesta 1988 järjestetty Fotofinlandia uusiutui tänä vuonna. Kilpailussa oli nyt kahdeksan sarjaa, joista jokaisen kolme parasta palkittiin.

Kun finalistit maaliskuun alussa julkistettiin, huomiota herätti kuvankäsittelyohjelmilla käsiteltyjen kuvien paljous. Sosiaalisessa mediassa kilpailun kritisoitiin muuttuneen ”photoshop-Finlandiaksi”.

Mainoskuvaukseen suuntautunut ja useissa kansainvälisissä valokuvakilpailuissa menestynyt Kinnunen pitää kuvien käsittelyä mielipidekysymyksenä.

– Minusta kukin saa olla siitä sitä mieltä kuin on. Minun tyylini on käsitellä, ja seison sen takana.

Kinnunen kertoo päätyneensä mainoskuvauksen pariin, koska hän haluaa, että kuva kertoo tarinaa ja että kuvasta on selkeästi tunnistettavissa sen tarkoitus. Käsittely on Kinnuselle ennen kaikkea keino päästä haluamaansa lopputulokseen.

– Käytän hyväkseni perinteisiä valokuvauksellisia keinoja ja yhdistän niitä nykyteknologian tuomiin mahdollisuuksiin.

Kuvien käsittely ei Kinnusen mielestä uhkaa perinteistä valokuvaa.

– Kunnioitan perinteistä valokuvausta paljon. Varsinkin filmille kuvatessa valokuvaamisen lait tulevat tutuiksi. Minäkin olen aloittanut filmikuvaamisesta ja pimiötyöskentelystä, vaikka 2000-luvun taitteessa digikuvaus oli jo tullut.

Fotofinlandian voitti tänä vuonna perinteinen luontokuva. Koko kilpailun voittajaksi ja 10 000 euron pääpalkinnon saajaksi valittiin luontokuvaaja Markus Varesvuo kuvallaan viirupöllöstä lumisessa ympäristössä. Tuomarit kiittelivät voittajakuvan yksinkertaista mutta voimakkaan vaikutuksen tekevää tyyliä ja vähäeleistä värimaailmaa.

”Kuvan kompositio, jossa viirupöllö on sijoitettu oikeaan alakulmaan, korostaa sekä tilan tuntua että pöllön elinympäristöä. Pöllö on pörhistänyt höyhenensä kylmää vastaan odotellessaan saaliin saapumista, ja katsoja voi melkein tuntea kylmyyden, joka ympäröi pöllöä”, perusteluissa mainitaan.

Helsinkiläinen Varesvuo on kuvannut luontoa ja etenkin lintuja ammatikseen vuodesta 2005 ja menestynyt myös kansainvälisesti. Hänen kirjojaan on myyty ulkomailla noin 100 000 kappaletta, ja hän on voittanut muun muassa World Press Photon luontosarjan kakkospalkinnon vuonna 2014.

Finalistien kuvista järjestetyn yleisöäänestyksen voitti hääkuvasarjan voittaja Jetro Stavén.

Finnfoto – Suomen valokuvajärjestöt ry:n järjestämä Fotofinlandia on Suomen suurin valokuvakilpailu. Siihen osallistui tänä vuonna noin 1 500 kuvaa.