Hailuodon tikkuröijy pääsi Elävän perinnön kansalliseen luetteloon - siitä on suunnitteilla myös kirja

Hailuotolainen perinneneule tikkuröijy eli luotolainen pääsi Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi marraskuun lopussa 52 uutta kohdetta kansalliseen luetteloon.

Luettelosta löytyy niin ruokaan, juhlaperinteisiin, käsityöperinteisiin, esittäviin taiteisiin ja luontoon liittyviä kohteita ympäri Suomen. Tikkuröijyn ohella sinne pääsivät muun muassa Tornionjokilaakson koskikalastuskulttuuri, kaustislainen viulunsoitto, romanien lauluperinne, korsnäsin paita ja räsymatto.



– On todella hienoa, että tikkuröijy hyväksyttiin Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Hailuodossa ihmiset ovat iloinneet asiasta, koska tikkuröijy on tärkeä osa saaren kulttuurihistoriaa, sanoo Anne-Maria Haapala Hailuoto-seurasta.

Pesemättömästä suomenlampaan villalangasta neulottavaa tikkuröijyä on tehty 1800-luvun alusta alkaen. Tikkuröijyperinne elää saaressa yhä vahvana.



Haapala on pitänyt jo useamman vuoden ajan säännöllisesti tikkuröijypiiriä kotonaan, vanhan pappilan tiloissa. Lisäksi tikkuröijyn tekemisen salat siirtyvät eteenpäin suvuittain tai esimerkiksi neuleblogien välityksellä.



– Juhlimme tikkuröijypiirissä (luetteloon pääsyä) ja totesimme, että on arvokasta pitää luotolaisen neulomisen perinnettä yllä.

Haapala oli Hailuoto-seuran edustajana vastaanottamassa dipolomia Kansallismuseossa. Kuten arvata saattaa, hän edusti itse tehty tikkuröijy päällään.

- Minulle on soittanut muutama vanha tekijä ja halunnut kuulla tilaisuudesta. Oli hienoa seistä siellä tikkuröijy päällä ja kertoa sen tekemisestä. Silmäni kostuivat, kun tajusin, kuinka arvokkaasta asiasta on kysymys.



Haapalalla ja Hailuoto-seuran entisellä puheenjohtajalla Auli Sipolalla on ollut suunnitelmissa myös kirja tikkuröijystä.



– Tämän myötä kirjahankkeemmekin saa vauhtia, Haapala toteaa.

Hailuoto-seura hakee parhaillaan myös mallisuojaa neuleelle Patentti- ja rekisterihallituksesta.

