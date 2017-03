Mitä saadaan, kun otetaan viisi tonnia savea, kahden vuoden vapaa-aika, 45 vuoden kokemus ja mieletön määrä intohimoa? Poltetaan se 1 260-asteisessa uunissa ja pakataan kolmeen rekkaan.



Vastaus kuuluu: Helsingin Taidehalli täyteen Anu Pentikin keramiikkataidetta.



Anu Pentikin kahden vuoden ponnistuksen syynä on Suomen 100-vuotisjuhlat, jonka kunniaksi häneltä tilattiin suurnäyttely Taidehalliin.



– Teen yhä kahdeksan tunnin työpäiviä Pentikillä, joten luulin itsekin, ettei tämä olisi mahdollista. Mutta ei ihan kaikille tarjota tilaisuutta saada näyttely Taidehalliin, perustelee jo 75-vuotias Pentikin perustaja ja nykyinen taiteellinen johtaja.



Kymmenisen vuotta sitten teollisen muotoilun huippuosaajaan iski sitä paitsi niin voimakas taiteen palo, ettei taidetöiden tekeminen tunnu edes työltä.



Helsingin Taidehallin näyttävät salit vaativat Pentikin mielestä varta vasten sinne suunnitellut teokset.



– En halua muutenkaan retroilla ja kierrättää vanhaa. Jokainen näyttelyni on ollut aina uusi. Luovuttaa ja energiaa pitää olla niin paljon, että pystyy tekemään uudet teokset.



Katse ylös ja ympärille



Viidestä tonnista savea syntyi Pentikin käsissä täysin käsityönä kolme suurta installaatiota: Korkea taivas, Kivinen maa ja Värikäs paratiisi.



Näyttelyn ensimmäisessä huoneessa on taivas, joka muodostuu kahdesta teoksesta Haloo missä on se taivas ja Taivas on täällä tänään. Ensimmäisessä pilven alla istuu poika sohvalla näpräämässä kännykkäänsä kuulokkeet päässä.



– Ihminen ei näe, että kaikki ihana on niin lähellä, jos se vain keskittyy laitteisiinsa, Pentik selittää teosta.

Kivinen maa -installaation jokainen kivi on Anu Pentikin omin käsin muotoilema. KUVA: Mauri Ratilainen



Anu Pentikille se kaikki ihana on Posiolla. Siellä, missä Pentikin keramiikkatehdaskin yhä on.



– En voisi kuvitella asuvani missään muualla. Posiolla elintaso on niin paljon korkeampi kuin täällä ruuhkassa, Pentik sanoo.



Posiolla elintaso tarkoittaa etenkin maisemia ja luontoa. Eikä internet-aikaan muukaan maailma ole enää sen kauempana kuin pääkaupunkiseudulla.

Satoja keramiikkakiviä



Toinen tila eli Kivinen maa ammentaa nimenomaan Posion maisemista. Samalla sadat kivet kuvastavat koko Suomea ja Suomen kansaa.



– Inspiraatio on peräisin kävelylenkeiltäni Sevettijärvellä. Ajan kuluttaman kiven muoto on niin ihana. Sitä ovat vuosituhannet jauhaneet, ihan kuten Suomen kansaa on jauhettu, Pentik sanoo sivellen keraamista kiveä kädessään.



Jokainen kivikin on Anu Pentikin itsensä tekemä, ja niistä muodostuva puro on vaikuttava näky kaikissa kiven kiehtovissa sävyissä. Jokainen kivi on myös signeerattu ja ne tulevat myyntiin aivan kuten kaikki muutkin näyttelyn teokset.



Ei mitään angstia



Paratiisi-huoneessa eteen avautuva kukkaketo nostaa väistämättä hymyn huulille.



– Tunnelma oli minulle tiloja suunnitellessa tärkeä. Toivoin, että ihmisille tulee sykähdyttävä tunne, kun he astuvat huoneeseen. Ei mitään angstia, vaan hyvää oloa, Pentik sanoo.



Yli metrin korkuisia kukkia on kaikkiaan 300. Niiden takana seinää pitkin nousee hyvän ja pahan tiedon puu, jonka hedelmiä on vierinyt maahan. Nekin odottavat poimijaansa.