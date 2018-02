Absoluuttisen Nollapisteen keulahahmo ja Finlandia-ehdokas Tommi Liimatta: ”Homma on mennyt kauhean tylsäksi verrattuna 1990-lukuun”

Kirjailija-muusikko Tommi Liimatan vuonna 2017 julkaistu Autarktis-romaani oli yksi kuudesta Finlandia-ehdokkuudella huomioidusta teoksesta viime vuonna. Yllätyksenä tullut ehdokkuus oli kirjailijan ensimmäinen.

– Serkkuni luki kirjan saman tien ja soitti minulle, että hänellä on konjakkipullo minulle kaapissa valmiina, koska kirjasta tulee tietysti Finlandia-ehdokas. Sanoin, että ”No niin justiin”. Lopulta kun kustantaja soitti, olin oikeasti hämmästynyt. En ole ajatellut yhdenkään romaanini kohdalla, että kirja olisi ehdolla.

Vierailulle Ouluun

Liimatta saapuu Ouluun helmikuun 28. päivä keskiviikkona. Pääkirjastossa järjestettävässä Pohjoista kirjallisuutta -yleisötilaisuudessa hän aikoo puhua muun muassa Autarktiksesta.

– Olin itse asiassa vähän valmistautunut siihen, että kirja livahtaa jälkiä jättämättä kirjasyksyn lävitse ja myynti jää alhaiseksi.

Ehdokkaaksi valitseminen on tuonut romaanille lisää huomiota, josta kertoo muun muassa siitä tehty toinen painos. Huomio ei ole kuitenkaan tukkinut kirjailijan kalenteria. Ja hyvä niin.

Absoluuttinen Nollapiste on yhtyeen keulahahmona tunnetun Tommi Liimatan mukaan tauolla. KUVA: Mauri Ratilainen/Compic

– Työrauhahan siitä häiriintyisi. Ja uhkasi häiriintyäkin ehdokkuuden ilmoittamisen ja voittajan julkistamisen välissä. Ehdokkuus oli ylhäältä pudonnut asia, siksi en jäänyt ihmettelemään sitä sen enempää, Liimatta sanoo.

Finlandia-palkinto myönnettiin marraskuun lopussa Juha Hurmeen Niemi-romaanille.

Taustalla pohjoinen

Kolmen sukupolven mieskohtaloista kertovan kirjan tapahtumat sijoittuvat pohjoiseen, mistä löytyvät myös Liimatan sukujuuret.

– Isän puolelta pohjoisesta ja äidin puolelta Kainuusta. Lapsuuteni vietin kaksikielisellä Pohjanmaalla ja nuoruuteni napapiirillä.

Järjestyksessä Tervolassa, Ruotsissa, Pietarsaaressa ja Rovaniemellä aikanaan asunut Liimatta kokee olevansa jokseenkin maaton ihminen. Entiset asuinpaikat säilyvät kirjailijan mukaan muuttamattomana historiana, mutta vahvaa identiteettiä yhteen paikkaan ei ole. Tampereella ja sittemmin Helsingissä on vierähtänyt yhteensä jo yli 20 vuotta.

– Olen ollut niin kauan pois, että olisi vähän kornia ryhtyä kulkemaan Helsingin Eerikinkadulla lapikkaat jalassa, että ”väistäkää, täältä tulee lappilainen!”. Totuus on kuitenkin se, että Rovaniemeltä oli aikoinaan pakko päästä etelään, koska bändin tavoitteena oli mennä eteenpäin.

Olemassa, mutta ei aktiivinen

Absoluuttisen Nollapisteen Liimatta perusti kavereineen vuonna 1991 Rovaniemellä kahdeksannen ja yhdeksännen luokan välisellä kesälomalla. Bändin laulajana, kitaristina, sanoittajana ja säveltäjänä toimivan miehen mukaan yhtye on edelleen olemassa, mutta tauolla.

– Emme tehneet viime vuonna yhtään keikkaa enkä usko, että teemme tänäkään vuonna. Olemme olleet toisiimme yhteydessä, koska Svart Records julkaisee kahdesta ensimmäisestä LP-levystämme vinyyliversiot huhti-toukokuussa.

Yhtye on julkaissut vuosien varrella yhteensä kaksitoista studioalbumia, kaksi EP:tä ja kaksi kokoelmaa. Aikataulua uuden musiikin tekemiselle ei tällä erää ole.

– Vähän ollaan puhuttu, että pitäisi lähteä äänittämään jotain jossain vaiheessa. Olemme yhtyeenä olemassa, mutta emme ole aktiivisia, Liimatta sanoo.

Homma on mennyt tylsäksi

Musiikkibisnes on muuttunut paljon Absoluuttisen Nollapisteen olemassaolon aikana. Liimatan muisto ensimmäisen demon julkaisumuodon valitsemisesta kuvaa aikojen vaihtumista.

– Postin äänikirjeet maksoivat noin kymmenen markkaa ja niissä oli 20-minuuttinen kasetti, pehmokuori ja postimaksu valmiiksi maksettuna. Ajattelimme, että jos ostamme postista helvetisti äänikirjeitä, niin mehän teemme bisnestä! Lopulta kuitenkin ostimme sata kappaletta 30-minuuttisia kasetteja kaupasta ja menimme hieman perinteisemmällä linjalla.

Rockin SM-kisojen Pohjois-Suomen karsinnan voitto Oulun Rauhalassa syyskuussa 1993 ja saman vuoden loppukilpailun viides sija Tampereella siivittivät rovaniemeläisyhtyeen levytysstudioon. Nollapiste nousi suuren yleisön tietoisuuteen viimeistään vuoden 2002 Nimi muutettu -albumin suosion myötä.

Tommi Liimatalle on ominaista työskennellä usean asian parissa samaan aikaan. KUVA: Mauri Ratilainen/Compic

– Ajattelin silloin, että musiikkiamme oli vaikea saada kuuluviin Radiomafiassa, mutta kyllähän meitä soitettiin paljonkin, kun vertaa nykyhetkeen. Eihän mikään biisimme soi nykyään kertaakaan millään kanavalla vuoden mittaan. Ala on muuttunut niin ammattimaiseksi – huonossa mielessä, Liimatta nauraa.

Ammattimaisuudella muusikko-kirjailija viittaa kanavien soittolistoihin ja kuulijaprofiilien tarkkaan seuraamiseen. Fyysisten äänitallenteiden laskeneet myyntimäärät ovat tehneet kaikesta laskelmoivaa ja yllätyksetöntä.

– Homma on mennyt kauhean tylsäksi verrattuna 1990-lukuun. Se koskee myös rock-lehdistöä.

Jeppisten jälkeen tulee Rollo

Liimatta tietää mistä puhuu. Viime vuosina hän on tehnyt yhteistyötä muun muassa Hanoi Rocks -yhtyeestä ja luotsaamastaan Sound Tracker -televisio-ohjelmasta tunnetun Sami Yaffan kanssa. Yhteistyö on ollut tuottelias, mutta nyt on aika hengähtää.

– Nyt kun olen neljä kirjaa tehnyt Samin kanssa peräkkäin, niin en osaa nähdä, että viides tulisi nyt perään ihan yllättäen.

Toinen useamman vuoden jatkunut kirjallinen projekti ovat Liimatan omaelämäkerralliset Jeppis (2014) ja Jeppis 2 (2016) -kirjat. Kakkososa päättyi tarinan päähenkilön teinivuosien alkaessa.

– Kolmatta Jeppistä ei voi tulla, koska nimi tarkoittaa Pietarsaarta. Seuraavaksi on pakko tulla Rollo, mutta se ei ole vielä ensi vuoden julkaisu.

Kirjallisuutta on kuitenkin luvassa sitä aiemminkin. Kuluvana vuonna Liimatalta on tulossa kaksi uutta julkaisua ja ensi vuonna ainakin yksi romaani.

– Tänä vuonna tulee sarjakuva-albumi ja yksi toimitustyö, joka on musiikkijournalisti Waldemar Walleniuksen 1970-luvun rockjuttujen kokoelma. Ensi vuoden romaani on tarkoitus olla jännitystä, joten siinä on hieman oman alueen laajennusta.

Paljon on tehtävä

Alueiden laajennus on ominaista Liimatalle. Monien eri taiteenlajien kanssa työskentelevällä miehellä on melkein aina jotain kesken.

– Minulle on tavallista, että on kuusi tai seitsemän työtä rinnakkain. Niitä jatkaa aina silloin kuin täytyy tai tietää, miten niitä jatkaa. Voi vaihtaa lajia välissä.

Tulonmuodostuksen kannalta Liimatan leipälaji on uran tässä vaiheessa kirjallisuus. Tuotanto on kuitenkin ollut lapsuudesta saakka monimuotoista. Eri ilmaisumuodoille on tarvetta.

– Esimerkiksi jotkut jutut vaativat sarjakuvan muodokseen. Kun juttu on tarpeeksi tyhmä, sitä ei voi laittaa kirjaan, mutta kun sen piirtää sarjakuvaan, niin se on ihan kotonaan siellä. Kolmas vaihtoehto on heittää juttu kokonaan pois. Sitäkin tulee paljon tehtyä.