Yli puolet vastustaa Ylen kyselyssä aktiivimallia – Perehtyminen mallin ehtoihin näyttäisi lisäävän vastustusta

Eduskunnan tehtävä ei edes ole lakien avulla luoda työpaikkoja. Laeilla ei muuteta kulutustottumuksia, tarpeita eikä kulutusta eikä siten myöskään luoda työpaikkoja. Kansalaisten elintavat ovat kulttuuria, lait sen sijaan ovat sääntöjä jotta voimme elää yhdessä. Eduskunnan tehtävät, hallinto, valtio ja verotus ovat Sipilän aikana käsitteinä vääristyneet. Julkisia resirsseja on ryhdytty käyttämään ylsityisten liikeyritysten toiminnan tulemiseen. Muutokset ovat lisäksi peruuttamattomia, joten niiden voimaantulo olisi vaatinut perustuslakien mukaisen enemmistön. Samaan aikaa moni muu muuttuvan yhteiskunnan asia on jätetty korjaamatta. On sosiaaliturvaa, tietosuojaa, ympäristölakeja, poliisin valtuuksia, asumiseen ja liikenteeseen liittyvää muutostarvetta, jne. Ne olisivat olleet Eduskunnan ja Hallituksen työsarkaa. Yrityksille on jo riittävät toimintaedellytykset.