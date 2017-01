Tulee niin mieleen: "Hei me tienataan tällä" ja " EU tuo vakautta ja vaurautta" (veronkierto eliitille, mikä jätettiin kyllä sanomatta!) Berneri on postin toiminnassa jo näyttänyt kyntensä. Kun yritykset veivät työpaikat kiinaan se ei huolettanut kepu(akaan) vähääkään. Yritystukia annettiin ja luonnollisesti yritykset antoivat vaalirahaa ja suojatyöpaikkoja. Pekkarinen virnisteli televisiossa että tämä on sitä globalisaatiota! Vanhastakaan asia ei vaivannut vähääkään.

No nyt ollaan tosiasioiden edessä ja työttömiä syyllistetään tilanteesta. Aivan kuten Lipponen syytti ed laman aikaan kansaa pankkien hulluudesta. Joko kansan olisi aika tehdä ne ainoat oikeat johtopäätökset ja lopetta näiden globalistipuolueiden tukeminen? Ja kyllä, punavihreät ovat myös myymässä Suomea ja vielä avaamassa rajatkin kaiken hyvän lisäksi.