Vuokraturvalta kova ehdotus: Syrjäseutujen huonosti kaupaksi menevistä kodeista pitäisi maksaa omistajille romutuspalkkio

Joo, siksi saulilla on hätä, että mökit pitää purkaa nopeasti. Kuka ne kulut maksaa mökeistä, mistä afrikkalainen saa rahaa mökkinsä ylläpitoon, jos ja kun ei ole oikeaa palkatyötäkään tarjolla. Nyt on hallituksella kovat paikat. Eu, ei kiellä maahan tuloaa, tervetuloa huudot on kuultu afrikkaan saakka, nyt sieltä on tulossa sen maan kansa tänne, ja todellakin asuntoja tarvitaan. Sanoisinko nyt, että saulin ei kannata nyt kamalan kiirettä pitää mökkien purkamisten kanssa, sillä tuskin miljoonille afrikalaisille saadaan sosiaaliturvarahaa löytymään, ja 1000-2000 euron vuokra-asuntoja pk, seudulta. Vuokrien päälle muut laskut,lääkärikulut jne. Että, kyllä se maaseutu saadaan asutettua nopeasti, sitten ette voi sanoa enään, että ei ole varaa kouluihin, on pakko olla, jos kerran africasta otetaan miljoonia asukkeja Suomen maaseuduille mökkeihin. Tai, sitten ne mökit vaan puretaan ihan kaikki, ja sitten sanotaan, että eipä meillä ole vuokra asuntoja eikä rahaa. Kummin se sauli haluaa tehdä, saapa nähä.! EU, han ei jarruttele maahan muuttoa, että veikkaan, että kaikkiin maaseudun mökkeihin saadaan joku africalainen perhe. Että tuota tuota.......