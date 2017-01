VM:n selvitys paljastaa: Majanen ei saanut aineistoja – Bernerin tv-väite erittäin kyseenalainen

Valtiovarainministeriön (VM) sisäisen selvityksen mukaan VM:n apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen ei saanut liikenne- ja viestintäministeriöltä (LVM) koko liikenneverkkoyhtiön selvitysluonnosta ennen sen julkaisua.



Majanen ei myöskään ollut saanut kommentoida sitä valmistelun aikana, ja ”monia merkittäviä prosessin aikana Majasen esiin nostamia näkökulmia ei ole otettu selvityksessä huomioon”.



Asia käy ilmi VM:n viime perjantai-iltana (20.1.) kello 18:n jälkeen muulle hallitukselle lähettämästä sähköpostista, jossa VM selvittää omaa rooliaan selvityksen valmistelussa sen jälkeen, kun VM:n roolista oli alkanut liikkua erilaisia väitteitä. Tekstissä todetaan, että asiaa on selvitetty VM:ssä perinpohjin.



Viestissä kerrottiin muun muassa pääministeri Juha Sipilän (kesk.) esikunnalle, mikä oli ollut VM:n rooli liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) johdolla laaditun liikenneverkkoselvityksen valmistelussa.



Lännen Media on lukenut alkuperäisen viestin ja varmistanut sen aitouden useista eri lähteistä.



VM:n viesti hallitukselle: kansliapäällikkö Hetemäen näkemyksiä ei otettu huomioon







VM:n virkamiesjohto eli kansliapäällikkö Martti Hetemäki ja apulaisbudjettipäällikkö Majanen olivat viestin mukaan tavanneet LVM:n johtoa muutamaan otteeseen ja kuulleet suullisia selostuksia aiheesta.



Hetemäki ja Majanen olivat VM:n mukaan ”esittäneet kriittisiä näkemyksiä ja kysymyksiä selvityksen monista osista”. VM toteaa viestissään muulle hallitukselle, että sen johdon näkemyksiä ja kysymyksiä ”ei ole otettu huomioon selvityksessä”.



VM:n perjantaina lähettämän sähköpostin sisältämän tapahtumakuvauksen kanssa on linjassa se, että kansliapäällikkö Hetemäki kertoi maanantaina STT:lle (23.1.), että valtiovarainministeriö oli kuullut ensi kertaa vasta tiistaina 17. tammikuuta eli kaksi päivää ennen Bernerin tiedotustilaisuutta, että autoveron poisto sisältyisi LVM:n esitykseen.



Autoveron vaikutus valtiontalouteen on miljardiluokkaa.



– Väite siitä, että VM olisi osallistunut valmisteluun (sanan valtioneuvostotyöskentelyssä vakiintuneessa mielessä) ei pidä paikkaansa, VM:n viestissä korostetaan, mistä Lännen Media kirjoitti torstaina. (LM 26.1.)



Anne Berner tv-haastattelussa: ”Jatkuvasti informoin kumppaneita”







Viime sunnuntaina Berner antoi Iltalehdelle haastattelun, jossa hän sanoi VM:n osallistuneen selvitystyössä ”koko ajan” eri ryhmien työskentelyyn.



– VM:n varabudjettipäällikkö ja muita ministeriön edustajia on ollut koko ajan mukana eri ryhmissä. Tiedän, miten kokoukset ovat menneet, Berner sanoi Iltalehdelle.



Tämän viikon tiistaina (24.1.) Berner esiintyi Yleisradion A-studiossa, jossa Ylen toimittaja kysyi ministeriltä, oliko tämän hallituskumppaneilla ja VM:llä ”koko ajan täydet tiedot hallussaan”.



Berner vastasi ”jatkuvasti informoineensa” kumppaneita. Sanatarkasti hän vastasi A-studiossa seuraavasti:



– Minä sanon, että minulla oli monta keskustelutilaisuutta. Myöskin jatkuvasti informoin kumppaneita, Berner totesi.



VM:n muulle hallitukselle lähettämän viestin perusteella ministerin tv-lausunto ”jatkuvasta informoinnista” ei pidä paikkaansa.



”VM:ään ei ole missään vaiheessa saapunut tavanomaista pyyntöä osallistua valmisteluun, eikä VM ole tällaisia henkilöitä asettanut. VM ei toistuvista pyynnöistä huolimatta ole saanut valmistelumateriaalia kommentoitavaksi tai perehdyttäväksi. VM ei ole toimittanut myöskään kirjallista lausuntoa selvitykseen, koska sellaista ei ole pyydetty eikä selvitysluonnosta saatu. Lukuisia VM:n useaan otteeseen esittämiä vastalauseita, huolia tai varoituksia ei selvityksessä ole otettu huomioon”, VM:n sähköpostissa kirjoitetaan. (LM 26.1.)







Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi torstai-iltana 26. tammikuuta kello 20.32 tiedotteen otsikolla ”VM:n virkamiehet osallistuivat liikenneverkkoyhtiön selvitystyöhön”. Sen mukaan VM:stä olisi osallistunut ”eri tavoin yhteensä kahdeksan virkamiestä liikenneverkkoyhtiön selvityksen valmisteluun”.



VM:n Juha Majanen on ollut jäsenenä toimintaympäristön sääntelyä selvittäneessä alatyöryhmässä, jonka jäsenten nimilista ja kokousajat löytyvät LVM:n tiedotteen liitteestä.



VM:n toteaa juuri tähän alatyöryhmään viitaten viestissään, että Majanen on ollut sen jäsenenä ”muodollisesti”, mutta että hänen esiin nostamiaan näkökulmia ei ole otettu selvityksessä huomioon eikä koko selvitysluonnosta ole annettu hänelle ennen sen julkaisua.



Liikenneverkkoyhtiön selvitystyön ohjausryhmässä ei ollut VM:n edustajaa.



Vaikutuksiltaan laajojen hankkeiden ohjausryhmissä on usein edustajia eri ministeriöistä.



VM:n viestintäjohtaja Liinu Lehto julkaisi perjantaina aamupäivällä viestipalvelu Twitterissä viestin, jonka mukaan VM ei kommentoi julkisuudessa LVM:n tiedotetta ”vaan esittää näkemyksensä valmistelun kulusta suoraan LVM:öön”.