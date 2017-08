Viirupöllöpoikasten ampumisesta sakkoja – Oikeus: Emo ammuttiin pakkotilassa

Oulun käräjäoikeus on antanut tuomionsa Tyrnävällä toukokuussa 2016 paljastuneesta viirupöllöjen tappamistapauksesta.

Tyrnäväläismies ampui haulikolla viirupöllöemon, joka hyökkäsi hänen kimppuunsa ja raateli hänen kaulaansa. Tämän jälkeen hän ampui linnun pöntössä olleet poikaset.

Käräjäoikeuden mielestä mies oli välittömässä vakavan hengen tai terveyden vahingoittumisen vaarassa eikä hänellä todennäköisesti ollut muuta vaihtoehtoa kuin ampua emopöllö itsensä ja terveytensä suojelemiseksi. Mies oli yrittänyt torjua pöllön hyökkäyksen ensin huitomalla kepillä, mutta lintu ei rauhoittunut vaan hyökkäsi uudelleen hänen päälleen.

­- Tässä tapauksessa ihmisen terveyden suojelu oli tärkeämpää kuin eläimen hengen suojelu. Vastaajan (ampujan) teko oli kokonaisuutena arvostellen puolustettava, kun ottaa huomioon pelastettavan edun, teolla aiheutetun vahingon ja haitan laadun ja suuruuden, vaaran alkuperän sekä muut olosuhteet, oikeus totesi.

Sen mielestä viirupöllöemon ampuminen oli niin sanottuna pakkotilatekona siis sallittu eikä mies täten syyllistynyt tahalliseen rikokseen.

Sakkoja ja korvaukset

Sen sijaan viirupöllön poikasia mies ei olisi saanut ampua. Oikeus katsoo, että muutaman viikon ikäisten poikasten ampuminen pesän läpi oli tahallinen luonnonsuojelurikos.

Mies puolusti menettelyään oikeudessa sillä, ettei hän halunnut jättää poikasia kärsimään nälkäkuoleman.

­- Hän olisi voinut jättää poikaset ampumatta ja toimittaa ne esimerkiksi luonnonvaraisten eläinten hoitopaikkaan tai ilmoittaa viranomaisille, oikeus totesi.

Se otti huomioon muun muassa tapahtuman miehelle aiheuttaman kielteisen julkisuuden ja langetti hänelle rangaistukseksi 595 euron sakot. Lisäksi hän menettää valtiolle haulikkonsa.

Viirupöllö (Strix uralensis) on rauhoitettu lintu. Ympäristöministeriön asetuksen mukaan aikuisen viirupöllön ohjeellinen arvo on 757 euroa. Poikue tai sen osa vastaa aikuista yksilöä. Käräjäoikeus määräsi, että mies on velvollinen korvaamaan valtiolle laittomasti hävittämiensä lintujen arvona 757 euroa.