Vihreiden Kari: Kokoomuksen ja keskustan ministerit eivät ole puhuneet totta – ”Tavoitteena kyykyttää ja nöyryyttää”

Taitaapi tämä aktiivimalli lisätä työvoiman tarvetta lähinnä TE keskuksissa, kun tarvitaan moninkertainen määrä lisähenkilöstöä seuraamaan työttömien tekemisiä ja tekemättä jättämisiä. Tanskassa, josta mallin sanktiot on kopioitu, yhtä TE henkilöä kohden on parikymmentä työtöntä, Suomessa pitkästi toistasataa. Siinä sitten väännetään työttömän kanssa kelpuutetaanko se punaiselle ristille tehty vapaaehtoistyö kolmen kuukauden aikana puuttuvaksi työntekokohteeksi työttömän suorituslistalle vaiko ei. Pitäs kelpuuttaa kun ministeri on niin julkisesti lausunut. Tai köykö naapurivanhuksen pihalta lumien luonti tunti per päivä aktiivisuuden osoitukseksi. Voi olla että tarvitaan jopa erillinen tuomioistuin, joka viimeködessä päättää mikä suoritus hyväksytään ja mikä hylätään. Jotta kaikkien työtä vailla olevien seuranta tulee hoidetuksi, luultavasti joudutaan Oulussa kehittämään mobiiliaplikaatio, joka ajantasaisesti napin painalluksella siirtää työttömän kulloisenkin aktiivisuuden tilan TE keskuksen pilvipalveluun, josta big data asiantuntijat ne sitten ajelevat tulostettaviksi raporteiksi seuraavaan työttömän haastattelupalaveriin. Sitten on vähän kuin kellokortit seurantaa varten kaikilla kansalaisilla. Orwell oli aikoinaan oikeassa kun totesi että isoveli valvoo. Koko hommasta uhkaa tulla varsinainen Ellin keittämä velli, joka kaatui lattialle.

Tärkeintä olisi alentaa verotusta, jotta kulutus lisääntyisi, joka lisäisi työpaikkojen määrää.