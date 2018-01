Gallup lukujen epäileminen on typerää. Gallupin antamat luvut on sitä mitä mittaukset kertovat. Ne ovat siinä mielessä aina oikein. Se, vastaako ne sitten sitä mikä on vaalien lopputulos on asia erikseen. Suurin ero vaalien ja gallupien välillä on se että gallupeihin haastatellaan tuhat tai parituhatta henkeä ja vaaleissa äänestäjiä on miljoonia. Gallup antaa tilastollisesti noin 2-3 % virhemarginaalin.

On gallupeja ja ennusteita joissa tätä eroa pyritää korjaamaan korjausluvuilla jotka on saatu tutkimalla edellisten vaalien tuloksien eroja niitä ennen tehtyihin gallupeihin. Se voi antaa parempia ennusteita, mutta siinäkin voi tulla yllätyksiä. Esimerkiksi sitä ei voida huomioida jos näissä vaaleissa ratkaisevaksi kysymykseksi nousee asia joka jakaa kansaa eri tavalla kuin yleensä esillä olevat asiat. Asia jonka vaikutuksesta ei ole aiemmin juurikaan tehty äänestyspäätöksiä mutta nyt tehdään.

Ongelma gallupien pienessä otannassa on varmistaa se että otanta huomioi vaaleissa äänestävän väestön rakenteen oikein. Nyt joissain gallupeissa kuulemma käytetään internetkyselyjä tai -paneeleja. Niillä gallupeilla (esim. Alma median äskeinen gallup) voi suoraan sanoen heittää vesilintua. Nämä internet-kyselyt eivät pysty ottamaan huomioon väestön rakennetta vaan niihin osallistuu lähinnä asiasta muutenkin kiinnostuneet nettisurffaajat. Tavallaan vastaajat valitsevat gallupin kun sen pitäisi olla niin päin että gallupin tekijät valitsevat vastaajat.