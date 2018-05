Varusmiesliitto tyrmistyi: Asepalvelus ei voi olla vain miesten oikeus – naiset ovat olleet todella motivoituneita

Varusmiesliiton puheenjohtaja: "Jos on motivoituneita ihmisiä, niin kyllä kaikki pitää ottaa mukaan. Säästökohteet on löydettävä muualta."

Varusmiesliiton mukaan asepalvelus ei voi olla vain toisen sukupuolen oikeus.

Liitto tyrmää puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) esityksen, jonka mukaan naisten vapaaehtoinen asepalvelus voitaisiin jäädyttää säästöjen vuoksi.

– Kaikilla pitää olla yhtäläinen oikeus suorittaa asevelvollisuus ja hakeutua sitä kautta esimerkiksi töihin, Varusmiesliiton puheenjohtaja Jaakko Kivistö kommentoi Lännen Medialle.

– Jos on motivoituneita ihmisiä, niin kyllä kaikki pitää ottaa mukaan. Säästökohteet on löydettävä muualta, Kivistö painottaa.

Hän yllättyi totaalisesti Niinistön esityksestä. Hän muistuttaa, kuinka motivoituneita naiset ovat olleet hakemaan armeijaan.

– Tämä on tosi huono juttu, kun tiedetään, kuinka motivoituneita naiset ovat. Puolustusvoimat on panostanut koko ajan tähän, ja naisten asepalveluksesta on saatu hyviä kokemuksia ja kertomuksia.

Kivistö muistuttaa tasa-arvotutkimuksista, joiden mukaan naisten asemassa armeijassa on aika paljon petrattavaa.

– Jos yksikin saapumiserä poistetaan, niin siitä tulee olo, että naisten vapaaehtoinen asepalvelus on jokin luksusasia, josta voidaan leikata.

Tänä vuonna haki ennätysmäärä naisia

Naisten asepalveluksen suosio on ollut koko ajan kasvussa. Jaakko Kivistön mukaan Puolustusvoimien rekrytointiprosentti on kaksinkertaistunut, kun toinen sukupuoli on otettu mukaan.

Tänä vuonna naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen haki jälleen ennätysmäärä naisia, yhteensä 1 516.

Hakemuksia tuli noin 400 enemmän kuin vuonna 2017. Hakuaika päättyi 1. maaliskuuta

Eniten hakijoita oli Porin prikaatiin, jonne haki tänä vuonna 343 naista. Viime vuonna hakijoita oli 222.

Seuraavaksi eniten hakijoita oli Kainuun prikaatiin: 233. Viime vuonna hakijoita oli 167.

Puolustusvoimien mukaan huhtikuussa pidetyissä valintatilaisuuksissa naiset määrätään palvelukseen pääsääntöisesti vuoden 2019 tammi- tai heinäkuun saapumiseriin.

Osa hakijoista voidaan määrätä myös jo tämän vuoden heinäkuun saapumiserään.