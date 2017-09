Varoitus terrorivaarasta tulee jatkossa matkapuhelimiin - "Sovellus on täydentävä palvelu"

Turun joukkopuukotuksen kaltaisiin vaaratilanteisiin liittyvä kehotus välttää liikkumista tietyllä alueella voidaan parin vuoden kuluessa välittää kaupunkilaisten matkapuhelimiin.

Hätäkeskuslaitoksen ylläpitämään 112 Suomi -sovellukseen kehitellään ominaisuuksia, jotka mahdollistavat reaaliaikaisten varoitusviestien välittämisen. Viestien saaminen edellyttää sitä, että matkapuhelimeen on ladattu kyseinen sovellus.

Turun tapauksessa poliisi kehotti kansalaisia poistumaan keskustan alueelta, kun selvisi, että keskustassa on puukotettu useita ihmisiä. Puukotuksissa kuoli kaksi ja loukkaantui kahdeksan henkilöä.

– Samaa viestiä, jota poliisi välitti Turun terrori-iskussa omien kanaviensa avulla, voidaan jatkossa välittää myös tämän sovelluksen kautta. Sovellus ei kuitenkaan korvaa virallisia kanavia. Sovellus on täydentävä palvelu. Toimintaa johtava viranomainen päättää jatkossakin, mitä tiedotetaan, kertoo hätäkeskuspalvelujen johtaja Marko Nieminen Hätäkeskuslaitokselta Lännen Medialle.

Reaaliaikaisia viranomaistiedotteita voidaan tulevaisuudessa antaa myös esimerkiksi onnettomuustilanteissa. Lisäksi viranomaisten mahdollisuudet saada hädässä olevien paikannustietoja paranevat.





Paikannustiedot välittyvät jatkossa Rajavartiolaitokselle meripelastustehtävissä silloin, kun pulaan joutunut veneilijä on soittanut meripelastuskeskukseen sovelluksen kautta. Tieliikennekeskus saa puolestaan autoilijan sijaintitiedot tämän soitettua Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalle sovelluksen avulla.

Lisäominaisuudet on tarkoitus saada käyttöön vuosien 2018 ja 2019 aikana, mutta tarkka aikataulu on vielä auki. Yksityiskohdiltaan ratkaisematta on vielä myös se, miten sovelluksen ladannut saa tiedon siitä, että puhelimeen on tullut varoitusviesti.

– Saapuneesta viestistä tulee näytölle jonkinlainen push-ilmoitus, kuten sosiaalisen median palveluissa. Ilmoituksiin liittyvät yksityiskohdat ovat kuitenkin vielä ratkaisematta, Nieminen selvittää.





112 Suomi -sovellus on ladattu tähän mennessä lähes 1,2 miljoonaan älypuhelimeen ja sen kautta on soitettu noin 60 000 hätäpuhelua. Kun hätäpuhelun soittaa sovelluksen avulla, soittajan tarkka sijaintitieto välittyy hätäkeskukseen automaattisesti, mikä nopeuttaa avun lähettämistä.

– Sovellus on lyönyt itsensä läpi todella hyvin, Nieminen sanoo.

Hän korostaa sitä, että sovellusta on kehitettävä maltillisesti.

– Järjestelmän varsinainen käyttötarkoitus eli hätäpuhelun soittaneen paikantaminen ei saa hukkua. Sovelluksen on säilyttävä riittävän yksinkertaisena, jotta kynnys sen käyttämiseen ei kasva liikaa.

Sovelluksen on kehittänyt tietotekniikkayritys Digia yhdessä Hätäkeskuslaitoksen kanssa. Ilmainen sovellus on ladattavissa ilmaiseksi Windows-, Android-, iPhone- ja Jolla-puhelimiin sovelluskaupoista.