Vapaavuori Ylellä: Missä hallituksen järki maakuntauudistuksessa? – Orpo ymmärtää, Tiilikainen ärähti

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) totesi Ylen Ykkösaamussa lauantaina, että hän toivoo hallituksen tulevan järkiinsä maakuntauudistuksen suhteen ja luopuvan muusta paitsi soteuudistuksesta. Hän peräänkuuluttaa vahvempaa asemaa kaupungeille uusien maakuntien sijaan.

Hallituksen valmistelemassa alueuudistuksessa on kytketty yhteen maakuntahallinnon ja sotepalveluiden uudistus.

- Omituinen sopimus, miksi se on tehty, Vapaavuosi kysyi haastattelussa.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) arvostelee kannanotossaan Vapaavuorta ristiretkestä oman puolueensa hallituksessa sopimaa maakuntauudistusta vastaan.

- Milloin pormestari aikoo valta- ja puoluepolitiikan sijaan hoitaa päätyötään eli Helsingin ja helsinkiläisten asioita, Tiilikainen kysyy.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ihmettelee miksi Suomi vie hallintouudistusta eri suuntaan kuin monet Euroopan maat.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtionvarainministeri Petteri Orpo ymmärtää Vapaavuoren näkemyksen. Hän totesi lauantaina puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä, että Vapaavuori on johdonmukainen kannanotoissaan.

- Vapaavuori on kokoomuksen jäsen, hänellä on vahva helsinkiläisten mandaatti, hän ei ole ministeri eikä eduskuntaryhmän jäsen. Hänellä on oikeus lausua mielipiteitään, Orpo vastasi Lännen Medialle kysymykseen Vapaavuoren sitoutumisesta kokoomusvaikuttajana.

Orpo totesi puolueen olevan sitoutunut hallitusohjelmaan, jonka päätavoite on soteuudistus.



Tiilikainen arvostelee myös Vapaavuoren asettavan vahingollisesti vastakkain kaupungit ja muun Suomen. Vapaavuori kiisti haastattelussa vastakkainasettelun ja totesi käyvänsä yhteiskunnallista keskustelua.

Orpon mukaan vastakkainasettelu kaupunkien ja maaseudun välillä on älytöntä.

- Tarvitsemme myös menestyvää maaseutua, mutta maaseutu tarvitsee tuekseen keskuskaupungit ja pääkaupungin. On löydettävä hyvä balanssi maaseutupolitiikan, kaupunkipolitiikan ja metropolipolitiikan kesken. Maakuntavaaleissa kerrotaan miten se tehdään.