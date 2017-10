Vapaavuori Ylellä: Voisin sanoa, että maakuntauudistuksessa on kaikki vikana

Vapaavuorelta oikeat argumentit keskustan havittelemasta maakuntamallista.

Sotessa on jo riittävästi puuhaa maakunnan virkamiehille ja johtajille.

Kuntien itsehallinto pohjautuu perustuslakiin joten Vapaavuori on vahvoilla ajamassaan asiassa.

Vapaavuoren joukkue, 21 suurinta kaupunkia, edustaa sellaista määrää maamme asukkaista että tätä porukkaa on viisasta kuunnella.