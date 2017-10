Vanhasen mukaan Niinistön ulkopolitiikassa Afrikka ja globaalit ongelmat ovat jääneet varjoon

Keskustan presidenttiehdokkaan Matti Vanhasen mielestä presidentti Sauli Niinistön ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja on ollut liian suppea. Niinistö on Vanhasen mielestä keskittynyt liiaksi vain lähialueeseen: Venäjään ja Itämeren tilanteeseen.

Vanhanen olisi presidentti Martti Ahtisaaren linjoilla ja laajentaisi Suomen ulkopolitiikan muualle maailmaan sekä puhuisi enemmän myös kehittyvien maiden asemasta. Sosiaalidemokraattien ehdokkaasta Tuula Haataisesta ja vihreiden Pekka Haavistosta Vanhasen kehityspoliittinen linja poikkeaa sikäli, että Vanhanen korostaa myös yritysten roolia esimerkiksi Afrikan jaloilleen saamisessa.

- Puoluekokouksessa vuosi sitten nimesin Afrikan tämän vuosisadan suurimmaksi kysymykseksi. Sitä se on globaalien ympäristökysymysten rinnalla. Naiset, tytöt, demokratia, luonto, oikeusvaltio, terrorismi, ihmisoikeudet, sananvapaus. Nämä ovat sanoja, joita Suomen on toistettava, Vanhanen sanoi.

Arvojohtajana Vanhasen mielestä presidentin pitää kantaa huolta suomalaisten syvenevistä jakolinjoista ja liennyttää niitä. Siinä Niinistö ei ole hänen mielestään aivan onnistunut.

Vanhanen ei tarkoita vain maahanmuutosta johtuvaa jakoa. Keskustalaiset ovat olleet närkästyneitä kokoomuslaiselle Helsingin pormestarille Jan Vapaavuorelle, jonka mielestä maakuntauudistusta ei tarvita. Vanhasen mielestä kaupunkien ja maaseudun välille on synnytetty turhaa vastakkainasettelua.

Vanhasen video esiteltiin yli 700 keskustalaiselle puolueen presidentti- ja maakuntaristeilyllä Silja Europalla viikonloppuna. Viesti oli: ”Tehdään näistä vaalit”.

Sloganilla keskustassa halutaankin herätellä puolueen aktiiveja vaalityöhön. Tosin virallisesti Vanhasen kampanja avataan vasta marraskuun lopulla keskustan puoluevaltuustossa Joensuussa.

Paljon on tehtävää, sillä viime viikolla Vanhasen kannatus Yleisradion gallupissa oli 2 prosenttia, kun istuva presidentti Sauli Niinistö nautti 76 prosentin kannatuksesta. Pääosa keskustalaisistakin on nyt siis Niinistön takana.

Vanhanen itse vakuutti, että on aivan luonnollista, että alkuvaiheessa istuvan presidentin kannatus on omissa lukemissaan. Hänen mielestään se kertoo myös suomalaisten luottamuksesta presidentti-instituutioon. Vanhanen antoi toki kiitoksen Niinistölle siitä, että tämä on hoitanut presidenttiyttä arvokkaalla tavalla.

Vanhanen uskoo, että vaalin todellinen suunta alkaa näkyä gallupmittauksissa joulukuun puolella. Silloin kaikkien ehdokkaiden yhteisväittelyt on saatu käyntiin lokakuun lopulta alkaen.

Hänestä olisi kansan eheydelle hyvä, että presidentti ratkeaisi toisella kierroksella.

- Silloin valittava presidentti ymmärtää, että hänen on kuunneltava myös niitä muita mielipidesuuntauksia.

Kysymysmerkki on vielä europarlamentaarikko Paavo Väyrynen. Saako hän kerättyä tarpeeksi kannatuskortteja ehdokkuuteen?

Kaikki keskustalaisetkaan eivät katso hyvällä, että Väyrynen on pyrkimässä presidentiksi.

Vanhanen muistutti, että hän teki Väyrysen viime vaaleja paremman vaalituloksen, kun oli ehdokkaana 2006.

- Ja silloin vaalikampanjassa oli mukana istuva presidentti.