Valtava verimäärä 51 vuodessa – oululaismies luovuttanut 111 litraa verta

SPR:n veripalvelun Oulun toimistolle tulee aamupäivällä tasaiseen tahtiin verenluovuttajia. Yksi heistä on oululainen 70-vuotias Tapani Miettinen, joka luovuttaa käsivartensa vastaavalle hoitajalle Hanna Hillille. Miettiselle touhu on tuttua, sillä hän on tehnyt saman 221 kertaa aiemminkin, ensimmäisen kerran 19-vuotiaana syksyllä 1966.

Hän on luovuttanut säännöllisesti niin tiuhaan kuin on saanut 51 vuoden aikana. Neljä vuotta sitten hän joutui pitämään pakollisen seitsemän kuukauden paussin, ja 201:nen kerta oli jäädä viimeiseksi. Silloin laki määräsi, että 66 vuotta täytettyään ihminen ei enää saa luovuttaa verta.

Seuraavana vuonna laki muuttui siten, että yläikärajaksi tuli 71 vuotta. Miettisellä on nyt tasan vuosi aikaa vielä käydä verenluovutuksissa. Hän on laskenut, että viimeinen, 228:s kerta, tulee olemaan 24. elokuuta ensi vuonna samana päivänä, kun presidentti Sauli Niinistö täyttää 70 vuotta.

Verenluovutusväli miehillä on 61 päivää palautumisen takia, eli vuodessa luovutuskertoja voi kerätä kuutisen kappaletta. Naisilla luovutusväli on 91 päivää.

Veripalvelu aloitti elokuussa Suomi 100 -haastekampanjan, joka kannustaa yritykset, yhteisöt, oppilaitokset, joukkueet sekä muut porukat perustamaan oman veriryhmän ja luovuttamaan yhteensä 10 000 pussia verta vuoden loppuun mennessä.

Oulun veripalvelun tavoite on kerätä toimistolla viikoittain kaikkiaan 167 veripussia. Lisäksi Oulun liikkuvan veripalvelun viikkotavoite on 180 veripussia.