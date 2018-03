Vakuutuslääkäreiden toiminta koetaan epäoikeudenmukaiseksi – oululaismies teki kansalaisaloitteen

On sekin kumma käsitys sekin, että tarpeeksi monella lääkärillä käynti auttaisi jotain, kun vakuutusyhtiö haluaa koko hoitohistorian. Ei niitä työkykyiseksi väittäviä lausuntoja saa salata vakuutusyhtiöltä.

Toisaalta sekin ihmetyttää, jos hoitava OYS:in lääkäri on monta vuotta sitä mieltä, että joku on täysin työkyvytön ja vakuutuslääkäri kuittaa korvaushakemuksen toteamalla, että henkilö on kuusi vuotta sitten ollut töissä saman vaivan kanssa ja on siis työkykyinen. Jos valittaa, vakuutuslääkäri toteaa, että kun hoitavan lääkärin mukaan henkilö on samalla tavalla täysin työkyvytön kun aikaisemminkin, mikään ei siis ole muuttunut ja ei ole tarvetta muuttaa aikaisempaa päätöstä.