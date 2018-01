Uutissuomalainen: Maanteiden talvihoitoa kohennetaan panemalla urakkasopimukset uusiksi

ei kai saa....a hinta ratkaise milloin sataa ja minkä verran sataa, kainuussa ratkaisee huono tie mestari ainakin Paltamon.sotkamon ja kajaanin osalta, Kuhmon alueelta kannattais aivan kaikkien käydä katsomassa huippu tien hoidon jälki.siitä iso kiitos . Esim. Vartiustie ,alkaen ns. Vanhankylänristeyksestä Vartiukseen on super hyvä,mutta valtatie 5-Vanhankylänristeys on surkea ja vaarallinen huonosti hoidettu talvikunnossa pito.siis eri mestari ja auraajat, Tiedoksi, Kuhmon pojjaat eivät simmakoi tyhjällä autolla. kuorma oltava aina painona ja siitä voi tarvittaessa hiekottaa samalla reissulla jos on tarvetta