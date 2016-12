USA:n varapresidentin harvinainen tervehdys Suomelle: ”Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan”

Suomalaiset ovat aina antaneet parastaan maailmalle, kehuu Yhdysvaltain varapresidentti Joe Biden harvinaisessa onnittelutervehdyksessä.



– Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan, Biden viittaa sananlaskuumme, josta hän pitää.



Biden lähetti valtioneuvoston kanslian kautta noin kahden minuutin mittaisen tervehdyksen 100-vuotiaalle Suomelle. Video on tekstitetty suomeksi.



Biden vieraili Suomessa vuonna 2011. Hän muistelee videolla vierailua, jolla myös hänen pojantyttärensä oli mukana. Biden halusi tutustuttaa hänet Suomen edistyksellisiin käytäntöihin ja naispresidenttiin.



Valtioneuvoston viestintäjohtaja Markku Mantila pitää tasa-arvomme esiin nostamista merkittävänä asiana.



– Satavuotias Suomi on iso juttu. Tämä videotervehdys supervallan huipulta on siitä todiste. Ei tällaisia tervehdyksiä joka päivä tule, Mantila sanoo Lännen Medialle.



– On syytä juhlia kunnolla uudenvuodenaattona ja pitkin vuotta 2017. Kun kansakunta ehtii kunnioitettavaan sadan vuoden ikään, voimme todeta tehneemme paljon asioita oikein hyvin, Mantila jatkaa.



Suomi juhlavuosi huomioidaan maailmalla



Toteamus saa vahvistusta, kun selaa valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -sihteeristön kokoamia hankkeita osoitteessa suomifinland100.fi. Suomalaiset ovat todella hyviä ideoimaan erilaisia tuotteita ja tapahtumia. Tuhansista hankkeista iso osa on kansalaisten itse keksimiä. Juhlavuoden teemakin on ”Yhdessä”.



– Usein tulee ajateltua, että voi hyvä ihme, tuollaistakin ne saivat aikaan. Yhdessä tekemisessä on valtava voima, sanoo Suomi 100 -hankkeen pääsihteeri Pekka Timonen.



Vuoden mittaan monet muutkin maat muistavat satavuotiasta. Tukholmassa pidetään Suomi-kaupunkijuhla elokuussa. Sveitsin Lenzburgin historiallisessa linnassa vietetään vähän erilaisia Linnan juhlia syyskuussa.



Biden muistuttaa videolla, kuinka tärkeää on vaalia yhdessä jakamiamme arvoja: tasa-arvoa ja sitä, että kaikilla on oikeus tulla kohdelluksi arvokkaasti. Hän uskoo, että Suomi jatkaa pitkäaikaista työtään näiden ajatusten äänitorvena.



Mantilan mukaan Suomen johto ei ole suunnitellut vastaavansa videotervehdykseen kiitosvideolla.



– Eiköhän tämä ole asia, joka otetaan vain rinta rottinkikaarella vastaan.