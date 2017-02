Maahanmuuttajataustaisille, ympärileikatuille naisille tehdään vuosittain useita kiinniommellun emättimen avausleikkauksia.



Avausleikkauksia tehdään tavallisimmin synnytyksen yhteydessä, mutta niitä tehdään myös terveydellisistä syistä.



Esimerkiksi Turun yliopistollisessa sairaalassa viime vuoden aikana avausleikkaus tehtiin kymmenelle naiselle.



– Synnytysosastolla ympärileikkauksen aiheuttamiin ongelmiin törmätään melko harvoin, ylilääkäri, professori Seija Grénman Turun yliopistollisesta sairaalasta sanoo.



Suomessa tehtävien avausleikkausten tarkkaa määrää ei tiedetä, mutta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) alkaa tilastoida avausleikkausten määrää tänä vuonna.



Suurimmista yliopistosairaaloista kerrotaan, että avausleikkauksia tehdään, mutta määrät ovat pieniä.



– Meillä ei ole tiedossa mitään tarkkoja lukuja, miten paljon näitä toimenpiteitä tehdään, mutta kyllä niitä tehdään, Hyksin naistentaudit ja synnytykset -tulosyksikön tiedottaja Jonna Suometsä sanoo.



– Ympärileikkaus aiheuttaa naiselle ongelmia, sillä arpinen kudos ei jousta. Synnytyksen hoidossa se ei ole kuitenkaan ollut ylitsepääsemätön ongelma, Oysin synnytysten ja naistentautien vastuualueen johtaja Eila Suvanto sanoo.



Kansalaisjärjestöt: Epäilyjä, että tyttöjä on leikattu myös Suomessa



Lännen Median tietojen mukaan eri järjestöjen tiedossa on epäilyjä siitä, että tyttöjä olisi ympärileikattu myös Suomeen tulon jälkeen.



Epäilyt koskevat kahta ilmiötä. Sitä, että silpomisleikkaus olisi tehty Suomessa tai alaikäinen lapsi olisi viety ympärileikattavaksi kotimaahansa.



– Viranomaisten tietoon ei ole tullut yhtään tapausta, mutta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta on tullut vastaan epäilyjä siitä, että tyttöjä olisi ympärileikattu Suomessa, THL:n tutkimuspäällikkö Reija Klemetti sanoo.



Sote-alan ammattilaisten epäilyt nousivat esiin THL:n tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelman loppuraportissa, jonka tulokset perustuvat kyselytutkimukseen.



Kyselyyn perustuvasta aineistosta käy selville, että ympärileikkausepäilyn vuoksi on ryhdytty lastensuojelutoimenpiteisiin.



– Periaate on se, että näissä tilanteissa on keskusteltava ensin perheen kanssa. Sen jälkeen asiasta puhutaan tarvittaessa lastensuojeluviranomaisten kanssa. Myös poliisin kanssa on syytä neuvotella, kannattaako asiassa tehdä rikosilmoitus, Klemetti sanoo.



Klemetti korostaa sitä, että maahanmuuttajanaisten kanssa ympärileikkauksesta ja sen vaikutuksista on keskusteltava sensitiivisesti, mutta jämäkästi.



– Suomessa asuville on tehtävä selväksi, että tyttöjen ympärileikkaus on kielletty, mutta naiset on kohdattava kunnioittavasti.



Maahanmuuttajanaisten seksuaaliterveyden edistämisessä avainasemassa ovat perusterveydenhuollossa ja neuvoloissa työskentelevät ihmiset. THL:n raportin mukaan alalla kaivataankin ympärileikkaukseen liittyvää lisätietoa ja koulutusta.



– Monikulttuurisuus on yhä enemmän läsnä, joten olisi hyvä että nämä asiat olisivat kaikissa kouluissa osa pakollisia opintoja.



Tyttöjen ja naisten ympärileikkaukset ja niiden terveysvaikutukset on nostettava esille myös vastaanottokeskuksissa. Asia on tärkeä senkin vuoksi, että ympärileikkauksen uhka voi olla peruste turvapaikalle.



Sukuelinten silpominen on YK:n pakolaisjärjestön mukaan yksi vainon muodoista.



– Tämä asia on otettava esille turvapaikkapuhutteluissa ja vastaanottokeskuksissa kaikkien niiden naisten kanssa, jotka tulevat alueilta, joissa ympärileikkaus kuuluu perinteisiin, Klemetti sanoo.



Konfliktit lisäävät ympärileikkauksen riskiä



Kansainvälisten tilastojen mukaan tyttöjen ympärileikkaamiset vähenevät, mutta Voimavarakeskus Monikan toimitusjohtajan Natalie Gerbertin mukaan myönteisen kehityksen jarruna on pelko taantumuksen ja patriarkaatin paluusta.



Mitä heikommaksi naisten ja tyttöjen asema käy, sitä suuremmaksi ympärileikkauksen riski tulee.



– Kun konfliktitilanteet jatkuvat pitkään, se vie kehitystä taaksepäin ja patriarkaalisuus nousee, silloin myös tyttöihin kohdistuva väkivalta, kidnappaukset ja pakkoavioliitot lisääntyvät.



Hän itse on erityisen huolissaan Etelä-Venäjän tilanteesta, jossa erilaiset konfliktit ovat jatkuneet pitkään.



– Erityisen huolestuttavaa on se, että yks kaks Etelä-Venäjältä on alkanut tulla raportteja siitä, että siellä on alettu ympärileikata tyttöjä.