Tytti Tuppurainen valittiin eduskunnan naisverkoston puheenjohtajaksi – "Kiireisin asia: lapsiavioliittojen lopettaminen Suomessa"

Sillä lailla, nyt on jälleen arvot kohdallaan.

Kyllähän se on selvä, että naisten eläke on alhaisempi, mutta niin on myös tuottavuus ollut naisilla huonompi.

Kun nainen on puolet työiästään kotona lapsien kanssa, niin ei silloin voida myöskään vaatia samaa eläkettä, kuin sellaiselle joka on koko ikänsä ollut töissä.

Mitä nopeammin lapsi laitetaan päiväkotiin, niin sitä nopeammin nainen pääsee tienaamaan itselleen eläkettä.

Kyllä naisten eläkkeet saadaan helposti nousemaan, mutta silloin myös syntyvyys laskee roimasti.