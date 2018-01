Tykkylumitilanne Kainuussa pahenee - sähköttömiä kotitalouksia yli 4000 ja määrä voi kasvaa

Minkä ilon noista asiattomista provosoivista kommenteista ihminen itselleen oikein saa? Tykkytilanne on poikkeuksellinen ja asentajia on kutsuttu muualta maasta vaihtomiehitykseksi kun jaksaminen loppuu. Kaikkensa siellä tekevät. Puut taipuvat johdoille reunametsistä ja raskas tykky katkoo myös johtoja ilman puitakin.

Alueen ihmiset auttavat toisiaan ja myös asentajia. Nimettömänä kommenttipalstoilla on helppo räkyttää ja levittää paikkansa pitämätöntä tietoa.