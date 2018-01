Tykkylumi aiheuttaa tuhoja kolmessa maakunnassa - yksistään Kainuussa puhutaan kymmenistä tuhansista kuutioista

Täällä taas puhuu metsänomistajien etujärjestöt, jolle tärkeintä on näköjään hyvittää näennäinen tappio veronmaksajilla. Miksi kaikessa muussa busineksessä hyväksytään ns. sijoittajan tai yrittäjän riski mutta ei metsänomistuksessa? Ja näennäinen tappio tuo on siksi, että jos otetaan Kainuun vuosittaiset hakkuut (n. 5 miljoonaa kuutiota) ja suhteutetaan tuohon "kymmeniin tuhansiin kuutiohin" (sanotaan vaikka että 100 000 kuutiota niin on ainakin yläkanttiin), niin se on vain 2 prosenttia. Ja nyt tuo prosenttiosuus laskettiin hakkuista, ei edes Kainuun metsien kokonaismäärästä, joka on hakkuisiin nähden monisatakertainen!