Åbo Akademin kuntarakennetutkija Siv Sandbergin mukaan maakuntamalli sopii parhaiten harvaan asutuille alueille, jotka ovat jo nyt muodostaneet erilaisia kuntayhtymiä. Sen sijaan isoille kunnille malli ei välttämättä ole paras mahdollinen: ne pärjäisivät yksinkin.

– Esimerkiksi Varsinais-Suomessa Turun painoarvo tulee olemaan iso, mutta maakuntavaltuustossa onkin katsottava koko maakunnan etua, Sandberg toteaa.

Tähän asti kaupungeilla on ollut taloudenpidossa joustonvaraa. Maakuntauudistus rajoittaa Sandbergin mukaan Turun ja Tampereen kaltaisten kaupunkien valtaa käyttää rahojaan.

Sandbergin ajatukset sopivat hyvin suurten kaupunkien kapinaliikkeelle. Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren johdolla kuuden suurimman kaupungin johtajat ovat vaatineet maakuntauudistuksen uudelleen arviointia.

Rahoitusmalli jättää epävarmuuden

Maakunnat eivät ole saamassa uudistuksessa verotusoikeutta, vaan ne saavat rahoituksensa könttäsummana valtiolta. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että valtionverotus kiristyy, kun taas kunnallisveroprosentit laskevat.

Rahoitusmallin hyvä puoli on se, että se voi tasoittaa eroja Suomen eri alueiden palveluissa. Sandbergin mukaan herää kuitenkin kysymys, mitä tapahtuu, jos maakunnan rahat loppuvat jo lokakuussa.

– Tilanne on uusi. Tähän saakka terveydenhuollon rahoitus on tullut kunnilta. Jos menot ovat menneet yli budjetin, kuntiin on lähtenyt lisälasku.