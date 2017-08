Turun veritekojen pääepäilty vangittiin, myöntää henkirikokset ja niiden yritykset

Turun perjantaisen joukkopuukotuksen pääepäilty Abderrahman Mechkah vangittiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa puoliltapäivin. Hän on todennäköisin syin epäiltynä kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdyn murhan yrityksestä.

Mechkah pysyi vaiti vangitsemisistunnossa. Asianajaja Kaarlo Gummerus sanoo, että pääepäilty myöntää tappaneensa kaksi ihmistä ja haavoittaneensa kahdeksaa. Epäilty ei myönnä murhia vaan henkirikokset ottamatta kantaa nimikkeisiin. Sairaalasta videon välityksellä kuultu Mechkah ei myöntänyt, että kyse olisi terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä rikoksista. Hän ei vastustanut vangitsemista.

– Rikosnimike terroristisista rikoksista on haastava, koska oikeuskäytäntöä ei vielä ole. Katsomme, että tutkinnanjohtajan esille tuomat seikat eivät vielä riitä todennäköisin syin tehtyjen terrorististen rikosten perusteeksi. Tapaus on kuitenkin sellainen, että se on syytä käydä perusteellisesti läpi, kertoo Gummerus.

Gummerus sanoo, ettei ole ehtinyt käydä päämiehensä kanssa kovin syvällisiä keskusteluja tekojen motiivista tai tekijän taustasta. Gummerus kertoo, että hänelle on määrätty ilmaisukielto, minkä vuoksi hän ei saa kommentoida esitutkinnan aikana saamiaan tietoja. Epäillyn mielentilaa tai terveyttä Gummerus ei kommentoi.

Kaksi veitseä mukana

Tutkinnanjohtaja Olli Töyräs kertoi käräjäoikeuden istunnon jälkeen, että poliisi tutkii muun muassa sitä, onko iskulla yhteyksiä ulkomaille. Toistaiseksi tiedossa ei ole mitään, mikä liittäisi Turun tapahtumat Barcelonan iskuihin.

- Mechkahilla on ollut tekohetkellä kaksi veistä mukanaan. Erinäisten ajoneuvojen yhteyttä tapahtumaan tutkitaan, Lännen Median toimittaja Jussi Orell kertoo.

STT:n mukaan myös 18-vuotiasta Mohamed Bakieria vaaditaan tänään vangittavaksi samoilla rikosnimikkeillä kuin pääepäiltyä. Hän kiistää asianajajansa mukaan osallisuutensa tekoon.

STT:n mukaan kahta muuta, 18-vuotiasta Ilyas Berrouhia ja 28-vuotiasta Abdederrazak Essarioulia, vaaditaan vangittavaksi samoilla nimikkeillä, mutta syytä epäillä -perusteella. Kyse on lievempi epäily kuin Mechkahin ja Bakierin kohdalla.

Viidennen, 24-vuotiaan miehen vangitsemisvaatimuksen nimikkeistä ei ole vielä tietoa. Kuudes mies, jonka epäillään liittyvän tapaukseen, on yhä etsintäkuulutettuna.

Mechkah oli mukana vangitsemisoikeudenkäynnissä videoyhteyden kautta. Hän loukkaantui kiinnioton yhteydessä ja on yhä sairaalassa. Oikeudenkäynti käytiin käräjäoikeuden maanalaisessa turvasalissa.

Juttua korjattu 22.8. kello 12.34. Pääepäilty on myöntänyt henkirikokset mutta ei syyllisyyttään murhaan.