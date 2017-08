Turun kauppatorilla järkyttyneitä ja surevia kaupunkilaisia – Suomi Ensin ei perunut tilaisuuttaan

Ahdistunut ja järkyttynyt. Sellainen oli monen turkulaisen tunnelma lauantaina Kauppatorilla, jonne oli tuotu paljon kynttilöitä ja kukkia kunnioittamaan ja suremaan perjantaina puukkohyökkäyksessä kuolleiden ja loukkaantuneiden kohtaloa.

Satoja ihmisiä kävi muistopaikan luona, muutamilla näkyi silmäkulmassa kyynel.

– Aikaisemmin tällainen samanlainen näky on ollut tuttu televisiosta jostain muualta maailmasta. Uskomatonta ja järkyttävää, että tämä on tapahtunut omassa kotikaupungissa. Näiden asioiden kanssa on nyt kuitenkin elettävä ja jatkettava normaalia elämää, turkulaiset Elvi Suopajärvi ja Harri Puumala pohtivat muistopaikan vieressä.

Turkulaisten ahdistusta pahensi osaltaan se, että hyökkäys alkoi kaupungin sydämessä eli Kauppatorilla, jonka lähistöllä monet kaupunkilaiset asioivat lähes päivittäin.

Kauppatorilla oli lauantaina tarkoitus järjestää irakilaisten ja syyrialaisten maahanmuuttajien voimin mielenosoitus terroritekoja vastaan. Mielenosoitus päätettiin kuitenkin perua.

– Poliisi sanoi meille, ettei mielenosoitusta kannata pitää, koska se voisi aiheuttaa ongelmia. Paikalle olisi voinut tulla rasisteja, joten mielenosoitus peruttiin. Ehkä yritämme viikon kuluttua uudelleen, Diyaa Muhamad ja Mohammed Ali Moora kertoivat murheissaan.

Maahanmuuttajataustaiset miehet olivat selvästi murheissaan tapahtuneesta.

– Suomi on meidän sydämessämme. Olemme tulleet tänne elämään rauhassa, pois sodasta. Haluamme auttaa suomalaisia. Sydämemme on oikeasti särkynyt. Halusimme pyytää näin anteeksi, että joku voi tehdä näin pahaa. Ehkä tekijällä on vikaa päässään. Kukaan ei synny pahana, he jatkoivat.

– Haluamme tehdä Turusta kauniin, eikä meitä voi pysäyttää, sanoi puolestaan Samer Al Sultani.

Sen sijaan Suomi Ensin -porukan mielenosoitus Kauppatorilla pidettiin lauantaina, vaikka poliisi oli toivonut myös tämän mielenosoituksen lykkäämistä.

– Meillä on kokoontumisvapaus ja se oli poliisilta lähinnä toive, Suomi Ensin -liikkeen varapuheenjohtaja Marco de Witt sanoi ennen mielenosoituksen alkua.

Maahanmuuttoa, hallitusta, poliisia ja valtamediaa haukkunut Suomi Ensin -mielenosoitus kiristi hieman tunnelmaa torilla.

Muutamia kymmeniä ihmisiä kokoontui mielenosoituksen aikana näyttämään keskisormea Suomi Ensin -ihmisille ja huutamaan "Ei rasisimille!".

Karkeata haistattelua harjoitettiin molemmin puolin, mikä ei todellakaan kunnioittanut uhrien muistoa.

Tunnelma oli huomattavasti kunnioittavampi torin toisella laidalla, jossa kynttilät paloivat tihkusateesta ja tuulesta huolimatta.

– Toivottavasti tämä ei muuta Turkua ainakaan siten, että rasistit saisivat lisää bensaa liekkeihinsä. Muutama päivä menee varmasti surressa, Marie Elenius ja Robin Lindberg sanoivat.

Järkytyksen keskellä oli myös toivoa siitä, että hyökkäys yhtenäistäisi kansaa.

– Ihmisistä tulee ehkä varovaisempia. Toivottavasti tämä tekee ihmisistä myös yhtenäisempiä. Ihmisissä on kuitenkin niin paljon hyvää, Isabella Fomin ja Janina Kaijanen miettivät.

– Rauha lähtee meistä jokaisesta ja siitä, miten kohtelemme toisiamme, Elvi Suopajärvi sanoi.