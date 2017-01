Tuore LM-kysely: Tuppuraisen kannatus selvässä nousussa – tuleeko demarikisassa sittenkin toinen kierros?

Viimeisenä sdp:n puheenjohtajakilpailuun ilmoittautuneen Tytti Tuppuraisen kannatus on selvässä nousussa.



Lännen Media toteutti 15.–18. tammikuuta sdp:n 500 puoluekokousedustajalle kyselyn, johon vastasi 267 edustajaa.



Heistä 253 nimesi puheenjohtajaehdokkaansa.



Tuppuraista kannattaa puheenjohtajaksi 14,2 prosenttia (kyselyssä 36 edustajaa) suosikkinsa kertoneista puoluekokousedustajista.



Lännen Media toteutti edellisen puheenjohtajakyselynsä vuodenvaihteen molemmin puolin, jolloin Tuppuraisen ehdokkuutta pidettiin demaripiireissä selvänä, vaikka hän julkisti ehdokkuutensa vasta kyselyajan loppupuolella.



Tuolloin suosikkinsa nimesi 244 edustajaa kyselyyn osallistuneista 297 puoluekokousedustajasta.



Kantansa päättäneiden keskuudessa Tuppuraisen suosio oli tuolloin 8,6 prosenttia (21/244), mutta nyt jo 14,2 prosenttia (36/253).



Antti Rinteen suosio on aavistuksen laskenut ehdokkaansa nimenneiden keskuudessa: 61,5 prosentista (150/244) 58,5:een (148/253)



Mikäli Tuppuraisen kannatuksen nousu jatkuu, Lahden puoluekokouksessa saatetaan nähdä puheenjohtajavaalissa toinen äänestyskierros, vaikka Rinne edelleen johtaa kilpailua selvästi.



Toisen miesehdokkaan Timo Harakan suosio on Rinteen tavoin laskenut hieman sitten edellisen LM-kyselyn.



Edellisessä LM-kyselyssä Harakka sai kantansa kertoneiden keskuudessa 29,9 (73/244) prosentin suosion, mutta nyt hänen suosionsa on vastaavalla tavalla laskettuna 27,3 prosenttia (69/253).



Sdp:n puoluekokouksessa voittoon vaaditaan enemmistön tuki eli vähintään 251 edustajan ääni, mikäli kaikki osallistuvat puheenjohtajaäänestykseen. Tuppuraisen suosion kasvu saattaa ennakoida kilpailun kiristymistä, mikäli Harakka myös onnistuu saamaan kannastaan epävarmoja edustajia taakseen. Rinne on kuitenkin edelleen ylivoimainen suosikki.



Lännen Media lähetti henkilökohtaiset vastauslinkit puoluekokousedustajille. Heillä oli myös mahdollisuus kommentoida vastauksiaan sanallisesti.



Jatkuvuuden vuoksi Antti

Jatkuvuuden vuoksi Antti uudelleen puheenjohtajaksi. En kannata vaihdosta vaihtamisen vuoksi, ellei pj ole mokannut eikä Antti ole.



Rinteen arvostus on kasvanut koko ajan SDP väen keskuudessa ja myös puolueen ulkopuolella. Mitään todellista syytä vaihtaa puheenjohtajaa ei ole olemassa. Puheenjohtajan haastaminen on osa demokratiaa. Jukka Gustafsson, puoluekokousedustaja, kansanedustaja, Tampere



Antti on hankalan alun jälkeen kiristänyt otettaan selvästi. SDP on noussut kilpailemaan kuntavaalien ykköspaikasta. Viestit niistä kaupungeista ja maakunnista, missä Antti Rinne on kiertänyt kertovat, että hän on mutkaton ja aito kaveri. SDP tarvitsee uudistumista. Joidenkin mielestä vajaassa kolmessa vuodessa saavutettu vauhti on liian hidas. On kohtuutonta odottaa, että varsin lyhyenä aikana, saataisiin aikaan täysi muutos.



Antti Rinne on selkeästi pätevin henkilö johtamaan suurta kansanliikettä, koska hänellä on myös näyttöjä ja kokemusta vastaavista tehtävistä niin isojen ammattiliittojen johtamisesta kuin nyt SDP:n johtamisesta. Ajatellen seuraavia hallitusneuvotteluja hänestä saadaan todella kokenut neuvottelujen vetäjä, jolla on myös tuloksellisia näyttöjä neuvottelujen voittamisesta. Kimmo Suomi, Jyväskylä.



Minusta puolue tarvitsee pitkäjänteisyyttä puheenjohtajan työlle. Puolueen kannatuskehitys puoltaa myös nykyisen puheenjohtajan jatkoa. Antti on ollut erittäin hyvä kentällä jäsenistön parissa ja on muutenkin kehittynyt puheenjohtaja-aikanaan selkeästi. Hän tuntee hyvin sidosryhmät ja omaa pitkän puoluekokemuksen. Puolueen uudistamistarpeita on, mutta ne eivät ole yhden ihmisen vastuulla. Ne eivät siis ratkea puheenjohtajaa vaihtamalla, vaan muilla toimin sekä vastuu niistä on meillä kaikilla puolueen jäsenillä. Antilla on sopivasti myös pilkettä silmäkulmassa.



Antti Rinne on aloittanut pitkäjänteisen muutostyön, joka näkyy jo nyt keskustelun vapautumisena ja erilaisten vastuiden jakamisena. Nyt pääsevät myös ne kansanedustajat ja toimijat julkisuuteen, jotka ovat jonkun asia-alueen osaajia ja asiantuntijoita. Puheenjohtajan tai eduskuntaryhmän puheenjohtajan ei tarvitse olla aina julkisuudessa, vaan rintama on leveä. Sirkka-Liisa Kähärä, Vantaa



Antti Rinne on palauttanut SDP:n uskottavuuden työväestön, pienituloisten ja köyhien etuja puolustavana kansalaisliikkeenä. Toivoisin että tämä politiikka saa jatkoa Antin myötä. Jukka Hämäläinen, Jyväskylä





”Timo Harakalla on näkemystä”

Puolueen on päästävä irti ikävistä klikeistä ja kuppikunnista sekä surkeasta imagostaan. Timo Harakalla on kykyä johtaa puoluetta tasapuolisesti ja viisaasti sekä esitellä Suomen kansalaisille sosialidemokraattien visio niin, että saamme myös uusia kannattajia ensi eduskuntavaaleihin mennessä.



Arvostan todella paljon tiettyä suoraselkäisyyttä ja periksiantamattomuutta puoluejohtajalta. Timo Harakka olisi taatusti puheenjohtaja, joka uskaltaisi ajaa sosialidemokraattista politiikkaa, vaikka kritiikkiäkin tulisi. Moni puoluetoveri on moittinut Harakan lyhyttä kansanedustajauraa, mutta on hyvä muistaa, että Rinne tuli puoluejohtajaksi olematta päivääkään kansanedustaja.



Miksi Timo Antin sijaan? Ehkä, koska kuulun siihen joukkoon, joka oli viimeksi valitsemassa Anttia, mutta pettyi siihen, että SDP:n linjan muutos kesti vain muutaman kuukauden. Poliittisesti ottaen Timo lupaa nyt vähemmän kuin Antti silloin, mutta eipä ole ainakaan minun odotuksiani ehtinyt vielä pettämäänkään.



Harakalla on katse tulevaisuudessa, hän ymmärtää, että muutoksia pitää ennakoida ja niihin varautua sen sijaan että reagoidaan liian myöhään. Harakka ymmärtää kestävän kehityksen kolmiulotteista problematiikkaa syvällisemmin kuin muut ehdokkaat. Harakka on eurooppalaisempi ja kansainvälisempi kuin Rinne, tässä suhteessa Tytti Tuppurainen on yhtä vahva. Kaarin Taipale, Helsinki



Jos halutaan muutoksentekijöitä, nuoria ja omiin kykyihin ja unelmiin uskovia nuoria mukaan demareihin, niin ilman muuta Harakka. Harakka on uudistaja, Rinne säilyttäjä ja Tuppurainen torjuja. Tytti on herttainen ja fiksu, mutta liikaa fasismin, rasismin, trumpismin torjuja. Koko ajan pitäisi olla kaikkea vastaan.



Timo Harakka on minulle selvä valinta. Hän on fiksu, määrätietoinen ja sivistynyt poliitikko, joka on lyhyestä kansanedustajaurastaan huolimatta erittäin kokenut politiikan toimija kirjailija-toimittaja -taustansa vuoksi. SDP:n puoluekokous valitsee paitsi puheenjohtajan, myös pääministeriehdokkaan ja tulevan pääministerin. Nykyjohdolla kävimme eduskuntavaalit, jotka johtivat historiallisen heikkoon tulokseen. En pysty näkemään mikä muuttuisi niin paljon, että SDP voisi nykyjohdolla vaalit voittaa, saatika tietää mitä vallalla pääministeripuolueen tekisimme.



Harakka edustaa niitä ajatuksia ja linjoja, joilla Rinne kolme vuotta sitten kampanjoi ja jotka hän on sen jälkeen hylännyt yksi toisensa jälkeen. Kannatan samoja linjoja kuin viimeksikin, siksi äänestän nyt Harakkaa.



Timo Harakalla on näkemystä, mihin Suomea pitäisi viedä ja miltä tulevaisuus näyttää. Puolueen pitää löytää oma paikkansa muuttuneessa maailmassa ja puhutella myös nuoria äänestäjiä.



Tuppuraisen poliittista kokemusta arvostetaan

Tytti Tuppurainen on rohkea ja kokenut poliitikko, jollaista tällaisena aikana tarvitaan, kun lyhytnäköinen populismi ja sisäänpäin kääntynyt nationalismi nostavat päätään niin meillä Suomessa kuin maailmallakin.



Tytti Tuppurainen on ehdokkaista poliittisesti kokenein ja jo nähtyjen paneeleiden perusteella sovinnollinen, mutta kuitenkin selkeä keskitien kulkija. --- Hän on erittäin aatteellinen ja kykenee katsomaan yhtä eduskuntakautta pidemmälle. Hän on tehnyt vuosien työn SDP:ssä ja se osoittaa sitoutumista liikkeeseen sekä hyvinä että huonoina aikoina. En pidä siitä, että hänet yritetään leimata täyte-ehdokkaaksi. Se on naisehdokkaan aliarvioimista ja osoittaa, kuinka eri sukupuoliin edelleen suhtaudutaan eri tavalla. Jos Timo Harakka olisi nainen, häntä sanottaisiin takuulla haihattelijaksi kaikkine erikoisine avauksineen.



Tytti Tuppurainen on ehdokkaista poliittisesti kokenein. Hän on Eurooppa orientoitunut ja korostaa sivistyksen ja koulutuksen merkitystä Suomelle. Tässä ajassa haluan myös olla tukemassa naista politiikan huippupaikalla. Minulle on tasa-arvotyötä olla mukana Tuppuraisen kampanjassa ja äänestää häntä Lahdessa. Ville Jalovaara, Helsinki



Tytti Tuppurainen on ehdokkaista poliittisesti kokenein. Hän on yhteistyö- ja esiintymiskykyinen asiapoliitikko, joka kykenee luomaan yhdessä muiden kanssa kestävän ja uskottavan linjan. Tytti Tuppurainen on pääministeriainesta. Hän sopii erittäin hyvin vaikkapa Angela Merkelin tai Theresa Mayn rinnalle ja kykenee keskustelemaan kummankin pääministerin kanssa sujuvasti heidän äidinkielillään.



Tuppurainen on ehdokkaista poliittisesti kokenein. Hänet voi nähdä pääministerinä kotimaassa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Hän osaa asiat, on linjakas myös puoluepoliittisesti, kuuntelee muita näkemyksiä, pystyy kompromisseihin, esittää näkemyksensä perustellusti ja selkeästi. Ei aiheuta kiusaantuneisuuden tunnetta. Ei ole tuuliviiri.