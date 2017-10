Tuomiokapituli antoi Kovácsille varoituksen sateenkaariparin vihkimisestä – "Toimin kirkkolain ja Suomen lain mukaan"

Kannattaa muista, että Suomessa 61 uskonnollisella yhdyskunnalla on vihkimisoikeus. Tämä meidän ev.lut -kirjjo on yksi näistä.

Lain mukaan sen, jolle on myönnetty vihkimisoikeus, on hoidettava tehtävänsä huolellisesti ja asianmukaisesti.

Jokainen uskonnollinen voi asettaa omia ehtoja vihkimiselle kuten jäsenyyt tai rippikoulun käyminen tai, että ihitään vain heteropareja.

Minä olen uskonut, että ev.lut seurakunnat ja niiden toimihenkilöt noudattavat oman uskonnollisebn yhteisön sääntöjä ja tekevät työnsä ' huolellisesti ja asianmukaisesti'.

Ihmettelen suuresti sitä, että omien sääntöjen rikkoja ymmärretään.