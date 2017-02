Tunnettu demarivaikuttaja: ”Järkyttää, miten kilpailemme persujen eli fasistien kanssa äänistä”

Sdp:n puoluekokousedustaja, Helsingin eläkkeellä oleva apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen kaipaa sosiaalidemokraatteihin enemmän älyllistä keskustelua.



– Olen 1960-luvun nuorisoa, jota sdp houkutti liikkeenä, joka edisti voimakkaasti älyllistä ajattelua. Nyt kilpailemme persujen eli fasistien kanssa äänistä. Järkyttää, miten se on mahdollista.



Korpinen asuu osan vuodesta Roomassa ja hän antaa vastauksen puheenjohtajataistoon muinaisesta Roomasta.



– 200-luvun Roomassa vaihdettiin keisaria joka toinen vuosi. Siitä ei seurannut mitään hyvää. Vajaat kolme vuotta on liian lyhyt aika puheenjohtajalle. Pidän 5–7 vuoden kautta järkevimpänä, sitä pitempi on jo liian pitkä.



Sdp:n puheenjohtajaehdokkaat Timo Harakka, Antti Rinne ja Tytti Tuppurainen pitävät perjantaina alkuillasta kymmenen minuutin puheet 500-jäseniselle puoluekokoukselle. Ne voivat ratkaista vielä epävarmojen kannattajien äänet. Alkuperäisessä ohjelmassa puheiden mitta oli viisi minuuttia, mutta puoluekokous äänesti, että kymmenen minuutin puheenvuorot tuovat näkemykset paremmin esille.



Aivan Salpausselän mäkihyppytornien katveessa Lahden Messukeskuksessa useilla puoluekokousedustajilla oli Korpisen tapaan kuitenkin jo selvät sävelet siitä, kuka on sdp:lle paras puheenjohtaja.



Hyvinkääläisestä puoluekokouskonkarista Lea Väänäsestä ja kangasalalaisesta ensimmäisen kerran puoluekokousedustajasta Mikko Lehtosestakin on parasta, että Antti Rinne jatkaa puheenjohtajana. Kummankaan mielestä ei ole järkevää vaihtaa puheenjohtajaa joka kokouksessa.



– Rinne on saanut puoluetta eteenpäin, Väänänen sanoo.



– Hän on saanut kannatusta ylemmäksi, Lehtonenkin sanoo.



Lehtosella on kutinaa, että Rinne on pirkanmaalaisille puoluekokousedustajille ehdokas numero ykkönen.



– Kangasalla minulta kysyttiin, ketä aion puoluekokouksessa äänestää. Kaikki taputtivat, kun vastasin, että Rinnettä. Pirkanmaan edustajien bussimatkalla tänne Lahteen myös Tytti Tuppurainen sai kannatusta. Harakankin nimi bussissa mainittiin, mutta ei puheenjohtaja-yhteydessä.



Väänäsen arvio Uudenmaan piiristä puolestaan on, että kaikille löytyy tukijoita, mutta Rinteelle ja Harakalle ehkä Tuppuraista enemmän.



Puoluesihteeriksi molemmat kannattavat Palvelualojen ammattiliiton PAMin yhteiskuntasuhteiden päällikköä Hanna Kuntsia. Mikko Lehtosta ei haittaa, vaikka sekä Rinteellä että Kuntsilla on ay-tausta, kunhan sitä ei liikaa tuoda esiin.



Väänänen on itse töissä Suomen Elintarviketyöläisten liitossa. Hänen mielestään ay-tausta on vain plussaa puheenjohtajalle ja sihteerille.



– Se auttaa katsomaan asioita työntekijöiden asemasta.



Samoin kuin Väänänen, varkautelainen Timo Suhonen äänesti Rinnettä puheenjohtajaksi jo Seinäjoella. Hänen mielestään Rinne on onnistunut oppositiopolitiikassa ja Rinteen esiintymistaitokin on parantunut.



Suhosen arvio on, että Savo-Karjalan piirissä Rinne ja Harakka ovat aika tasoissa.



– Joensuun demarinuorethan ovat ottaneet julkisesti kantaa Timo Harakan puolesta.



Uusmaalainen Hannele Kerola äänesti hänkin Seinäjoen puoluekokouksessa Rinnettä, mutta Lahdessa Rinne ei enää hänen ääntänsä saa.



– Olen pettynyt Rinteen vero- ja talouslinjaan. Hän lupasi, että puolueelle valmistellaan talous- ja veropoliittinen ohjelma, mutta sitä ei ole tehty.



Kerolan mielestä sdp on enemmänkin reagoinut päivänpolitiikkaan, kuin esittänyt itse.



Kerolan mielestä Timo Harakka olisi paras puheenjohtaja. Harakan talouslinjaukset ovat vakuuttaneet.



– Sain hirveästi palautetta Seinäjoen puoluekokouksen jälkeen, kun en äänestänyt naista. En nytkään äänestä naista.



Kerola on myöskin pettynyt sdp:n keskustelun tasoon. Hänen mielestään pitäisi analyyttisesti keskustella esimerkiksi siitä, mikä on pakolaisongelman ydin tai pohtia syrjäytymistä.



Helsinkiläinen Maria Nyroos on ensimmäistä kertaa puoluekokousedustajana. Hän on myös Tytti Tuppuraisen kampanja-avustaja.



– Tytti perustaa puheensa tutkittuun tietoon, eikä puhu mutu-tuntumalta. Tytti on myös ehdokkaista kansainvälisin ja hänellä on eniten osaamista tasa-arvosta



Nyroosin mukaan Helsingissä hän on kuullut äänekkäimpiä kannatuspuheenvuoroja Tuppuraiselle ja Harakalle.