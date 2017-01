Trafin merenkulkujohtaja: ”Suomalaisten merimiesten urheus noteerataan maailmalla”

Liikenteen turvallisuusviraston, Trafin merenkulkujohtaja Tuomas Routa sanoo, että suomalaisalus Norstreamin miehistön loistava pelastustoiminta tullaan noteeraamaan maailmalla korkealle. Bore-varustamon Norstream-aluksen miehistö pelasti Kaakkois-Englannin rannikolle uponneen Fluvius Tamar-rahtilaivan koko miehistön lauantain vastaisena yönä.



– On kertakaikkiaan upeaa, että kaikki saatiin pelastettua. Uskon, että suomalaisen aluksen miehistön taito oli ensiarvoisen tärkeää operaation onnistumisen kannalta, Routa sanoo.



Norstreamin miehistö sai Mayday-hätäkutsun Englannin kanaalissa kello 00 52 perjantain ja lauantain välisenä yönä. Boren Norstream-alus oli lähimpänä vaikeuksiin joutunutta Fluvius Tamar-rahtilaivaa. Keli kanaalissa oli vaikea. Tuulen voimakkuus oli 15-20 metriä sekunnissa ja aallon korkeus 3-4 metriä pilkkopimeällä merellä.



– Miehistö näki laivan uppoamisen. Se tapahtui hyvin nopeasti, laivan kapteenin kanssa keskustellut Bore-varustamon toimitusjohtaja Håkan Modig kertoo.



Uppoamisen syytä Modig ei lähde arvailemaan. Roudan mukaan pienten rahtilaivojen onnettomuuksien syyt liittyvät usein rahdin siirtymiseen tai lastin kostumiseen jostakin syystä. Viranomaiset ja aluksen omistaja tulevat selvittämään tarkoin mikä upotti aluksen. Alus on nyt 40 metrin syvyydessä noin 50 kilometrin päässä Ramsgaten rannikkokaupungista. Onnettomuudesta ja Boren laivan miehistön pelastustoimista kertoi Suomessa ensimmäiseksi Ilta-Sanomat.

Pelastus luotsiportin kautta



Norstream-aluksen kapteeni teki päätöksen pelastaa uponneen aluksen seitsemänhenkinen miehistö Boren laivaan luotsiportin kautta. Norstreamissa on myös nopea, niin sanottu MOB-pelastusvene (man over board eli mies yli laidan-vene).



– Kapteeni tuli siihen lopputulokseen, että oli turvallisempaa toimia näin, että pelastustyö tehtiin laivan luotsiovesta, Modig kertoo.



Roudan mukaan vaikuttaa siltä, että ihmiset oli hyvin järkevää pelastaa pois merestä luotsiportin kautta.



– On osattu hyvin arvioida riskit ja mahdollisuudet.



Fluvius Tamar-rahtilaivan miehistö oli ehtinyt laskea pelastuslautan ennen laivan uppoamista. Viisi miehistön jäsenistä pääsi lautalle, mutta kaksi joutui vedenvaraan. Norstreamin miehistö nosti kaksi meressä olevaa merimiestä ensiksi heittämällä heille pelastusrenkaan. Tämän jälkeen Norstreamin miehistö pelasti viisi pelastuslautalle päässyttä.



– Kapteeni toimi erinomaisen hyvin stressaavassa tilanteessa ja täydet pisteet myös miehistölle, Modig kiittelee.



Pelastustyön jälkeen paikalle tuli helikopteri, joka ensin laski laivaan lääkärin hoitamaan hypotermiasta kärsiviä. Koko pelastettu miehistö vietiin laivalta pois helikopterilla. Nordstream-alus jatkoi matkaansa määränpäähänsä Englannin Tilburyyn, Lontoon lähelle muutaman tunnin myöhässä. Koko pelastusoperaatio kesti noin kaksi ja puoli tuntia.

Merimieskirkon pappi apuna



Sekä Routa että Modig pitävät itsestäänselvänä, että Norstreamin urheaa miehistöä pitää jollakin tavoin huomioida, koska vastaavanlaisia tilanteita on aniharvoin. Roudan mielestä on mahdollista, että myös kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO noteeraa tapahtuneen.



Laivan miehistön jälkihoitoa varten Norstream-alukselle on lentänyt Helsingistä Suomen Merimieskirkon pappi.