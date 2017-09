Torniolaisen Risto Leskisen kuva valittiin Vuoden revontulikuvaksi – "Tunnelma syksyisen lämmin"

Vuoden Revontulikuva 2017 -valokuvakilpailun on voittanut torniolainen valokuvaaja Risto Leskinen. Syksyistä lämpöä ja aitoa tunnelmaa huokuva Vuoden revontulikuva on otettu tävä vuonna Saariselän Kiilopäällä 8. syyskuuta.

Toisen palkinnon saaneen Antti-Jussi Pyykkösen kuvaa ei ole lainkaan jälkikäsitelty, minkä raati nostaa erityisansioksi KUVA: Antti-Jussi Pyykkönen

Voittajan yksimielisesti valinneen raadin mielestä voittajakuva on hyvin rakennettu ja toteutettu. Pääosassa on revontulien kokeminen ja tunnelma on syksyisen lämmin. Raadin mielestä valokuvaaja ansaitsee erityismaininnan taidokkaasta kuvan käsittelystä: Se on käsitelty maltillisesti ja hyvällä ammattitaidolla. Palkinnoksi voittaja saa oman valokuvanäyttelyn Arktikumin tiedekeskukseen.

Kilpailun toinen sija menee hyvinkääläiselle Antti-Jussi Pyykköselle. Kuva on otettu Huippuvuorilla 4. tammikuuta 2017 puoliltaöin.

Kilpailun kolmannelle sijalle nousi oululainen valokuvaaja Thomas Kast. Kuva on otettu Yli-Iissä 18. elokuuta 2017 kello puolenyön jälkeen. Raadin mielestä kuva-alaa on käytetty hienosti hyväksi ja vähistä elementeistä rakentuu upea kuva, joka kiteytyy meteoriittimaiseen revontuleen.

Vuoden Revontulikuva 2017 -kilpailun voittajakuvat tulevat yleisön nähtäville Arktikumin tiedekeskukseen Rovaniemelle 11. lokakuuta alkaen.

Vuoden Revontulikilpailun järjesti Lapin yliopiston Arktinen keskus.

Kilpailuun osallistui 70 henkilöä ja yhteensä 183 valokuvalla. Kilpailun raatiin kuuluivat valokuvaaja ja yrittäjä Antti Kurola, Lapin Maakuntamuseon valokuvaaja Jukka Suvilehto ja All About Lapland -matkalehden päätoimittaja Alex Kuznetsov.