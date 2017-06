Toppilan murhasta syytetty meni äitinsä kyydillä poliisiasemalle tunnustamaan - vetoaa hätävarjeluun

Haukiputaan poliisiasema sai maaliskuisena torstaina poikkeuksellisen asiakkaan.

Vuonna 1984 syntynyt oululaismies saapui äitinsä kyydillä asemalle kahden vaatekassin kanssa ja ilmoitti poliisille tappaneensa miehen yksityisasunnossa Oulun Toppilassa paria päivää aikaisemmin.

Hänet otettiin välittömästi kiinni. Poliisipartiot lähtivät tarkistamaan asuntoa ja löysivät sieltä vuonna 1974 syntyneen miehen kuolleena. Hänen ruumiissaan oli noin 40 haavaa päässä, rintakehässä, vatsassa, selässä ja yläraajoissa, minkä lisäksi uhrissa oli muita vammoja eri puolilla kehoa.

Syyttäjän mielestä tappo tehtiin erityisen raa'alla ja julmalla tavalla, minkä vuoksi hän vaatii ilmoittautujalle elinkautista vankeusrangaistusta murhasta.

– Vammojen lukumäärän huomioon ottaen on selvää, että uhrille on aiheutunut teosta suurta kärsimystä. Hänen puolustautumisestaan huolimatta syytetty on saattanut teon loppuun, mikä osoittaa sitkeää surmaamispyrkimystä, kihlakunnansyyttäjä Essi Kanniainen kuvaili maanantaina Oulun käräjäoikeudessa.

Syyttäjän mukaan henkirikos tehtiin kotirauhan suojaamassa yksityisasunnossa järeällä keittiöveitsellä, jolla kohdistettiin erittäin voimakasta väkivaltaa elintärkeiden elinten alueelle.

– On ollut täysin selvää, että uhri tulee lyöntien johdosta kuolemaan.

Surman jälkeen mies suuntasi naisystävänsä luo. Hän käyttäytyi siellä aggressiivisesti, joten hänelle soitettiin poliisit. He veivät vahvasti päihtyneen miehen juoppoputkaan.

– Viranomaisilla ei ollut tuossa vaiheessa mitään tietoa teosta, joten hänet päästettiin aamulla pois, syyttäjä selitti.

"Se kysyi haluanko kuolla"

Syytetty myöntää aiheuttaneensa uhrissa olleet vammat, mutta hän kiistää syyllistyneensä teollaan murhaan. Hän katsoo, että hänet pitäisi tuomita hätävarjelun liioitteluna tehdystä taposta.

Mies kertoi oikeudelle, kuinka hän tutustui uhriin kymmenisen vuotta sitten vankilassa. He olivat nähneet toisensa uudelleen hiljattain Toppilassa ja pitivät yhteyttä toisiinsa.

Maaliskuisena tiistai-iltana syytetty oli tuttaviensa kanssa istumassa iltaa miehen asunnolla ja he jäivät lopulta kahdestaan ryypiskelemään viiniä.

Syytetty kertoi tehneensä lähtöä, kun mies muuttuikin aggressiiviseksi.

– Sillä meni änkyräkännin puolelle se homma. Siitä lähti tapahtumaketju, jonka tuloksena ollaan tässä, mies kuvaili oikeudessa.

Hänen mukaansa mies haki aseen, uhkaili häntä sillä ja löi aseen kahvalla päähän.

– Se kysyi haluanko mä kuolla.

Tilanne äityi painiksi, jonka jossain vaiheessa syytetty tarttui pöydällä olleeseen veitseen ja löi sillä muutaman kerran vanhempaa miestä. Sen jälkeen hän poistui asunnosta.

– Se (uhri) oli jo kuollut siinä vaiheessa. Ei siinä ois enää ambulanssit auttanu.

Syytetyn vammojen vähyys ihmetytti

Miehen puolustuksen mielestä henkirikos ei ollut raaka eikä julma eikä se osoittanut sitkeää surmaamispyrkimystä saati vakaata harkintaa. He katsovat, että kaikki iskut tehtiin saman kiihtymystilan aikana.

– Päämieheni käsitys oli, että lyöntejä olisi ollut ehkä puolenkymmentä. Esitutkinnassa selvinnyt lyöntien kokonaismäärä oli hänellekin yllätys, asianajaja Kari Eriksson kuvaili.

Hän otti oikeudessa esiin lukuisia teräaseella tehtyjä oikeustapauksia, joissa henkirikos on katsottu murhan sijaan tapoksi. Esimerkiksi vuonna 2007 annetussa Rovaniemen hovioikeuden ratkaisussa käräjäoikeuden murha lieveni tapoksi jutussa, jossa uhria lyötiin yli 50 kertaa kirveellä.

– Pelkästään lyöntien lukumäärä ei tee henkirikoksesta raakaa ja julmaa.

Syyttäjä ja yhden asianomistajan avustaja ihmettelivät oikeudessa sitä, miksi syytetystä kiinnioton jälkeen otetuissa valokuvissa ei näy juuri minkäänlaisia vammoja jos hän todella on joutunut puolustautumaan uhria vastaan.

– Ei se, jos te ette niitä (vammoja) havaitse, tarkoita sitä, etteikö niitä ole, mies vastasi.

Surmansa saaneen miehen omaiset haluavat häneltä erilaisia korvauksia yhteensä muutaman kymmenen tuhannen euron edestä. Mies kiistää osan vaatimuksista.

Syytetään myös toisen miehen puukotuksesta

Miestä syytetään myös törkeästä pahoinpitelystä. Syyttäjän mukaan hän löi vuonna 1983 syntynyttä miestä veitsellä olkapäähän tämän kotona viime tammikuussa.

Tämä haluaa häneltä korvauksia noin 11 000 euron edestä.

Mies kiistää tämänkin syytteen. Hänen mukaansa miehen kertomus tapahtumista on epäuskottava.

Tämä kertoi aluksi poliisille joutuneensa mustan etnisen miehen puukottamaksi, mutta muutti kertomustaan myöhemmin. Hän nimesi kaverinsa puukottajakseen vasta sen jälkeen kun tämä oli jäänyt kiinni epäiltynä murhasta.

Syyttäjä haluaa, että miehen mielentila määrätään tutkittavaksi. Lisäksi hän haluaa saada lausunnon siitä, onko tätä pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle. Jos on ja jos oikeus päätyy langettamaan hänelle vähintään kolme vuotta vankeutta, hakee syyttäjä niin sanottua pyttytuomiota eli hän haluaa miehen joutuvan istumaan koko rangaistuksensa vankilassa.

Käräjäoikeus määräsi maanantaina osan oikeudenkäyntiasiakirjoista ja surmansa saaneen miehen omaisen henkilöllisyyden salassapidettäväksi. Se antaa tuomionsa perjantaina.