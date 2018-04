Tilastokeskus korjasi arviotaan: Suomessa onkin "vain" 700 000 koiraa

Suomessa on vähemmän koiria kuin mitä aiemmin on arvioitu.

Tilastokeskus julkaisi syksyllä 2016 ennakkotietoja kulutustutkimuksesta, joiden mukaan Suomessa olisi noin 800 000 koiraa. Maanantaina Tilastokeskus kertoi, että oikea arvio onkin 700 000.

Virhearviota selittää, että tutkimuksen aineistoa kerätään kalenterivuoden ajan, ja ennakkotietojen julkistamisen aikaan keruu oli vasta puolivälissä. Tilastokeskuksen mukaan alkuvuoden aineistoon oli sattumalta osunut paljon lemmikkitalouksia, mikä vääristi arviota.

Kennelliitolla on rekisterissään noin 510 000 koiraa.

- Tarkistettu tieto 700 000 koirasta on sinänsä huojentava, että se on lähempänä meidän arviotamme 650 000 koiran kokonaismäärästä. Samalla kuitenkin vahvistui, että maassamme on lähes 200 000 rekisteröimätöntä koiraa, sanoi liiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.