Tiina Elovaara kiihkeästä viikosta: Sähköposteja ei uskallettu lähettää, mutta puhelimet lauloivat

Perussuomalaisista erkaantunut uusi vaihtoehto -ryhmä pantiin kokoon pikavauhtia. Helsingin poliisi ei aloita rikostutkintaa käsimerkkikohusta.

Perussuomalaisten entisellä kansanedustaja Tiina Elovaaralla on takanaan kymmenen vuotta kestäneen poliittisen uransa rankin viikko.

Siihen mahtuvat jännittävä puoluekokous Jyväskylässä, puheenjohtajavalintojen sulattelu ja lopulta uuden ryhmän perustaminen.

– En voinut suunnitella viikkoa kuin puoli tuntia kerrallaan, hän muistelee.



Ryhmä kasaan vauhdilla

Elovaara nostettiin alkuviikosta Uusi vaihtoehto -ryhmän kokouksessa varapuheenjohtajaksi.

Valinta oli yllätys.

– En ehtinyt sanoa juuta tai jaata. Olin tietysti onnellinen.

Uusi, 20 kansanedustajasta koostuva ryhmä pystytettiin vauhdilla. Sähköposteja ei uskallettu lähettää, mutta puhelimet lauloivat.

Nyt Elovaara kuvailee oloaan helpottuneeksi.

– Meille ongelmaksi tuli nelikko, eli Jussi Halla-aho varapuheenjohtajineen, jotka ovat selkeämmin maahanmuuttokriittisiä. Kokonaisuus, toimintatavat ja poliittinen puhetyyli olivat syyt, jotka johtivat uuteen ryhmään. Voidaan sanoa, että meiltä paloi koti, mutta selkäranka säilyi.

Elovaara korostaa, että ryhmä rakentui pala palalta.

– Viimeiseen asti toivoimme Sampo Terhon voittoa ja teimme sen eteen töitä. Toki tiesimme, että Halla-ahon ympärillä on paljon liikehdintää. Kun kuulimme tuloksen, me kansanedustajat olimme tosi lyötyjä.

Lauantaina heiltä tuli päivityksiä, joissa Halla-ahoa onniteltiin ja toivottiin sujuvaa jatkoa. Viimeistään sunnuntai-iltana kuvio muuttui.

– Kävimme lauantaina Musta kynnys -ravintolassa läpi, mitä kokouksessa tapahtui. Se oli kuin terapiaistunto. Täydellä teholla juna lähti eteenpäin sunnuntai-iltana ja maanantaina. Hämmästyin, että meitä oli niin monta, jotka halusimme irtaantua puolueesta. Vältimme sähköpostin käyttöä. Hoidimme käytännön asiat puhelimessa.



Operaatio pysyi salassa

Jälkeenpäin häntä ihmetyttää, että 20 edustajan operaatio pysyi salassa.

– Kun yksi toisemme perään astuimme tiistaina kokoukseen, tunnelma oli kuin olisimme tulleet kotiin. Todistin lämminhenkistä ja helpottunutta kohtaamista. Kävellessämme yhtenä ryhmänä kohti puolueen ryhmähuonetta, toivoin, ettei tuo kävely päättyisi koskaan.

Hän korostaa, ettei Halla-aho henkilönä ole suurin ongelma. Jos vanhasta kaartista olisi valittu varapuheenjohtajia, puolue voisi olla kasassa.

Uusi ryhmä aloittaa köykäisin rahavaroin. Tuet jäävät puolueelle. Tämä ei huoleta Elovaaraa.

– Setelit jäivät sinne, mutta meille jäi selkäranka.

Elovaara kertoo, että hän on saanut aikamoista moskaa niskaansa, mutta on tullut myös paljon kannustavia viestejä.

Alkuviikosta uutisoitiin, että Elovaarasta itsestään on tehty rikosilmoituksia. Ne liittyvät hänen puheisiinsa epäsopivista käsimerkeistä puoluekokouksessa. Osa kuvissa olleista henkilöistä on tunnistettavissa ja he katsovat tulleensa loukatuiksi.

Perjantaina selvisi, ettei Helsingin poliisi aloita esitutkintaa käsimerkkikohusta. Poliisin mukaan ohjelma ei varsinaisesti käsitellyt yhtäkään yksittäistä henkilöä.