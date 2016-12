Talvivaaran purkuputki lopetti ammattikalastuksen Nuasjärvellä

Terrafamen kaivokselta käsiteltyjä jätevesiä laskeva purkuputki on johtanut ammattikalastuksen loppumiseen Sotkamon

Nuasjärvellä.



Oululaisen kalaliike Hätälä Oy:n toimitusjohtaja Riku Isohätälä sanoo, että vaikka Nuasjärven kalassa ei ole todettu mitään vikaa, ostojen jatkaminen olisi toimintaansa laajentavalle ja vientiin panostavalle yhtiölle liian suuri riski.



– Osa asiakkaistamme yhdistää Nuasjärven suoraan Terrafamen purkuputkeen. Kyseessä on vahva imagohaitta, joten meidän oli tehtävä ratkaisumme.



Hätälä toteaa, etteivät viranomaiset ole havainneet Nuasjärven kaloissa terveyshaittoja. Yhtiön omavalvonnassakin Nuasjärven kalat on todettu laadultaan moitteettomiksi.



Muutkaan kalatukut eivät Hätälän mukaan osta Nuasjärven kalaa. Suurin osa järven ammattikalastajista on siirtynyt muille vesille.



Nuasjärven kalan ostojen loppumisesta kertoi ensimmäisenä Kainuun Sanomat.