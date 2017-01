Tallinnan laivaliikenne hyppäsi uudelle tasolle – Tallink esitteli uuden Megastarin

Helsingin ja Tallinnan välisessä laivaliikenteessä alkaa aivan uusi aikakausi, luonnehti Tallink-konsernin toimitusjohtaja Janek Stalmeister yhtiön uutta, Meyer Turun telakalla rakennettua Megastar-alusta.



Tallink esitteli uutta laivaansa kansainväliselle medialle perjantaina Tallinnassa.



Megastar ei ole laivan sisustusarkkitehdin Vertti Kiven mukaan enää pikalautta, vaan tavoitteena on ollut tehdä elämyskeskus, joka tarjoaa viihdykkeita aivan eri tavalla kuin vanhat laivat. Elämyksiä halutaan tarjoilla erityisesti laivan seitsemässä ravintolassa ja kahvilassa.



Pikalautan ominaisuuksiakin edelleen tarvitaan, koska matka-aika on vain kaksi tuntia. Autoilijoiden matkan tekoa on parannettu niin, että autot lastataan laivaan kahdessa kerroksessa, jolloin laivaan ajaminen ja purkaminen sujuvat nopeammin.



Ostosten tekoa laivalla helpotetaan niin, että ne voi viedä suoraan kaupasta osalle autopaikkoja, joita kutsutaan laivan autotalliksi. Laivan ostoskeskus on ennätyssuuri, 2800 neliötä, ja se sijoittuu kahdelle kannelle.



Kansipaikalla matkustaville on uudessa laivassa rauhallinen istumaosasto, jossa voi levätä tai keskittyä töiden tekoon. Työpisteitä ja pistorasioita on laivalla paljon.



Tallink uskoo, että uusi laiva kasvattaa edelleen matkustajamääriä Suomen ja Viron välillä. Viime vuonna Tallinkin laivoilla matkusti noin 5 miljoonaa ihmistä Helsingin ja Tallinnan välisellä reitillä.



Uuteen Megastariin mahtuu 2800 matkustajaa ja 800 henkilöautoa. Rekkakaistaa on kaksi kilometria. Alus maksoi 230 miljoona euroa. Laiva tekee neitsytmatkansa Tallinnasta Helsinkiin sunnuntaina 29.1.