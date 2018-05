Taksiyhtiöt pohtivat päivystysjärjestelyjä turvatakseen syrjäseutujen taksipalvelut - haasteena kilpailusäännökset

Taksiyhtiöt pohtivat päivystysjärjestelyjä säilyttääkseen syrjäseutujen taksipalvelut lakiuudistuksen jälkeen. Uusi sääntelyä purkava taksilaki poistaa heinäkuun alussa taksiyrittäjien asemapaikkavelvoitteen ja päivystysvelvoitteen, minkä on pelätty vievän taksipalvelut haja-asutusalueilta ainakin hiljaisina aikoina.

Tilausvälitysyhtiöt Lähitaksi, Keski-Suomen Aluetaksi ja Taksi Itä-Suomi kertovat miettivänsä erilaisia järjestelyjä varmistaakseen palvelun pitämisen nykyisellä tasolla. Taksiyrittäjien väliset päivystyssopimukset saattavat kuitenkin joissain tapauksissa olla ongelmallisia kilpailulainsäädännön kannalta.

Taksiyhtiöiden mukaan mitään yrittäjien joukkopakoa syrjäseuduilta ei ole tiedossa, mutta moni on odottavalla kannalla.

- Eihän tässä oikeastaan muutakaan voi kuin odottaa, että mihin tämä toiminta uuden lainsäädännön jälkeen lähtee, sanoo Keski-Suomen Aluetaksin toimitusjohtaja Harri Holttinen.

Holttisen mukaan taksipalvelujen kaikkoaminen syrjäseuduilta velvoitteiden poistuessa on aiheellinen pelko.

- Ihan samoin kuin sieltä on kaupat ja muut palvelut heikentyneet, on varteenotettava pelko, että myös taksipalvelut heikkenevät.

Holttinen arvioi, että joillekin syrjäseuduille voi tulla ainakin enemmän viivettä taksin saamiseen. Voi myös tulla aikoja, joina taksia ei käytännössä saa lainkaan.

Uudellamaalla toimivan Lähitaksin toimitusjohtajan Juha Pentikäisen mukaan kokemukset Ruotsista ovat tämän suhteen huolestuttavia.

- Hiljaisina aikoina tai muutoinkin taksipalvelut alkavat keskittyä kasvukeskuksiin ja sellaisille alueille, joissa oletettu kysyntä on suurta. Näin on käynyt Ruotsissa. Siellä on edelleen mittava määrä alueita, joissa reaaliaikaisia taksipalveluja ei ole saatavana.

Tasapainoilua kilpailusäännösten kanssa

Päivystysjärjestelyillä taksiyrittäjät voisivat pitää myös hiljaisemmat seudut miehitettyinä.

- Lupaamme asiakkaille 24/7 palvelua. Eihän se onnistu, jos ei meillä jonkinlaista ajattelua tämän suhteen ole. Se on nyt vielä aivan pohdinnassa, että miten se pystytään toteuttamaan, tuumii Pohjois-Karjalassa toimivan Taksi Itä-Suomen toimitusjohtaja Heikki Piekiäinen.

Uudellamaalla toimiva Lähitaksikin kaavailee päivystysjärjestelyjä. Toimitusjohtaja Pentikäinen muistuttaa, että taksiyrittäjien väliset päivystyssopimukset saattavat kuitenkin joissain tapauksissa olla ongelmallisia kilpailulainsäädännön kannalta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylijohtajan Timo Mattilan mukaan ei ole mitään yhtä sääntöä siihen, ovatko päivystysjärjestelyt kilpailusäännösten mukaisia. Markkinat ovat niin erilaisia.

- Yhteistyöjärjestelyt sinänsä ovat ihan mahdollisia. Mutta pitää olla tarkkana, ettei mennä semmoiselle alueelle, jossa se alkaa vaikuttaa siihen, kilpailevatko nämä elinkeinonharjoittajat jatkossa keskenään vai eivät, Mattila sanoo.

- Jos kilpailu loppuu kokonaan, ei enää kilpailla asiakkaista vaan jaetaan ajallisesti tai vaikka maantieteellisesti niitä toiminta-alueita ja aikoja, silloin pitää olla varovainen.

Mattilan mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto on neuvonut ja neuvoo mielellään yrittäjiä. Hän ei välttämättä usko, että syrjäseutujen taksipalveluihin on tulossa heikennyksiä. Mattila toivoo, että markkinoille tulisi sääntelyn vapautuessa esimerkiksi osa-aikaisia taksiyrittäjiä.