T2-terminaalin edessä ei saa enää osoittaa mieltä – Mielenosoittajat tekevät poliisista kantelun

Turvapaikanhakijoiden palautuksia vastustavat mielenosoitukset eivät enää mahdu Helsinki-Vantaan lentoaseman T2-terminaalin sisään tai sen eteen.

Itä-Uudenmaan poliisi on kieltänyt mielenosoittamisen jo aikaisemmin lentokentän sisätiloissa. Nyt linjaus on, että mielenosoituksia ei sallita myöskään terminaalirakennuksen välittömässä läheisyydessä.

Apulaispoliisipäällikkö Ari Karvonen Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoo Lännen Medialle, että linjaukseen päädyttiin Finavian turvallisuudesta vastaavien kanssa käytyjen keskustelujen ja ensimmäisestä mielenosoituksesta saatujen kokemusten perusteella.

Syynä eivät olleet häiriöt vaan mahdollisuus siitä, että paikalle saapuisi enemmän ihmisiä tai vastamielenosoittajia tai mielenosoitus aiheuttaisi melua.

– Myöhemmissä mielenosoituksissa kaikki nämä skenaariot ovat toteutuneet. Täytyy muistaa, mielenosoitusten rauhallisuudesta huolimatta, että tapahtumien perimmäisenä tarkoituksena meidän käsityksemme mukaan on ja on ollut estää palautuslennot, Karvonen sanoo.

Lentoaseman kokonaisuudesta osa on julkista tilaa, jossa saa osoittaa mieltään. Karvosen mukaan myös lentoaseman omistaja tai haltija voi erinäisistä syistä rajoittaa paikan käyttämistä mielenosoitustarkoitukseen.

– Finavia on viestittänyt, että heidän on hankala hyväksyä turvallisuuteen sekä liikenteen sujuvuuteen vedoten, että mielenosoitukset tapahtuvat terminaalirakennusten sisäpuolella.

Finavia viestittää Lännen Medialle, että se toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa ja noudattaa poliisin linjauksia.

Mielenosoittajat kantelevat poliisista

Turvapaikanhakijoiden palautuksia vastustava Stop Deportations -verkosto aikoo tehdä kantelun Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toiminnasta. Kantelu liittyy viime viikolla Helsinki-Vantaan lentoasemalla pidetyn palautuksia mielenosoituksen paikkaan. Verkoston mukaan poliisi siirsi mielenosoituksen paikkaan, joka rajoitti sananvapautta.

– Kantelu on ainoa keino päästä dialogiin Itä-Uudenmaan poliisin kanssa. Me haluamme tehdä yhteistyötä samaan tapaan kuin Helsingin poliisin kanssa, sanoo Harri Simolin verkostosta.

Viime tiistaina mielenosoittajat ja vastamielenosoittajat ohjattiin lentoaseman lyhytaikaisen pysäköinnin alueelle T2-terminaalin edustalle, pois liikennealueelta ja lentoaseman sisäänkäynnin välittömästä läheisyydestä. Simolinin mukaan paikka oli niin näkymättömissä, että mielenosoitusta ei edes aloitettu, koska poliisi ei suostunut neuvottelemaan paikasta.

Apulaispoliisipäällikkö Ari Karvonen kertoo, että tiistain mielenosoitusta ei siirretty, vaan poliisi osoitti paikan mielenosoittajille etukäteen.

Palautuksia vastustaneita mielenosoituksia on ollut tähän mennessä kevät-kesällä yhteensä kolme: ensimmäinen terminaalin sisällä, toinen sisäänkäynnin vieressä ja viime viikon mielenosoitus lyhytaikaisella pysäköintialueella.

– Tämän ja edellisen paikan välillä on vajaa sata metriä. Se oli se ero, Karvonen toteaa.

Poliisi osoittaa mielenosoituksille paikan aina tapauskohtaisesti senhetkisen tilanteen mukaan. Mielenosoituspaikkaan vaikuttaa myös ajankohta. Aikaisemmat mielenosoitukset on pidetty puolenyön aikaan, kun lentoasemalla on ollut vähän liikennettä. Viimeisin mielenilmaus taas oli loppuiltapäivästä kello 17 eteenpäin, kun liikennettä on enemmän.

Stop Deportations -verkoston Harri Simolinin mukaan viime viikon mielenosoitus järjestettiin iltapäivällä, koska vastustettava palautuslento olisi lähtenyt vähän kello 19 jälkeen.

– Mielenilmaukset järjestetään silloin, kun palautuslento on lähdössä.

Karvosen mukaan poliisi ymmärtää, että ratkaisu mielenosoitusten paikasta ei välttämättä miellytä kaikkia.

– Sitä varten on olemassa oikeussuoja, eli asiasta voi kannella, valittaa tai jopa tehdä rikosilmoituksen poliisin toiminnasta. Me katsomme, että meillä on ollut perusteet päätöksille.

Ei hyvää paikkaa mielenosoitukselle

Viime viikon tiistaina samanaikaisesti palautuslentoja vastustavan mielenosoituksen kanssa pidettiin myös vastamielenosoitus, jossa oli Karvosen mukaan suurin piirtein saman verran ihmisiä kuin toisessa mielenosoituksessa. Paikalle oli ilmoittautunut myös kolmas ryhmä mielenosoittajia. Karvonen arvioi, että yhteensä lentokentällä oli mielenosoittajia viime viikon tiistaina noin 50.

– Asiasta riippumatta poliisi ei ole osapuoli mielenosoituksissa. Meitä ei kiinnosta hirveän paljon, minkä puolesta tai mitä vastaan osoitetaan mieltä. Poliisin tehtävä on huolehtia siitä, että mielenilmaus ja sen tarkoitus täyttyvät, mutta myös sivullisten turvallisuus on kunnossa ja liikenne sujuu.

Karvonen korostaa, ettei lentokenttää ole suunniteltu mielenosoituksia varten.

– Siellä ei ole yhtäkään hyvää paikkaa, missä voitaisiin järjestää mielenosoituksia. Lentokentän päätehtävä on olla paikka, jonne tullaan ja josta lähdetään pois lentäen tai muuten.

Karvonen ymmärtää, että lentokentällä osoitetaan mieltä, koska maasta poistamiset tapahtuvat lentokentän kautta. Hänen mielestään kohde menee silti ohi.

– Vaikutukset kohdistuvat täysin sivullisiin, joilla ei ole poistamisiin osaa eikä arpaa. Tästä olemme saaneet jonkin verran ihmisiltä palautetta. Käsitykseni mukaan Euroopassa kansainvälisiltä lentokentiltä vain Suomessa on sallittu mielenosoitukset.

Tänä vuonna lentokentällä järjestetyissä mielenosoituksissa on tehty Karvosen mukaan joitakin kiinniottoja sekä rikosilmoituksia.

– On esimerkiksi menty kielletylle alueelle tai ei ole noudatettu poistumiskäskyä.