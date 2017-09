Syyttäjä vaatii hovia vangitsemaan sarjakuristajan välittömästi

Syyttäjä haluaa sarjakuristajana tunnetuksi tulleen Michael Maria Penttilän viipymättä lukkojen taakse.

Kalevan saamien tietojen mukaan syyttäjä on jättänyt Helsingin hovioikeuteen kantelun, jossa hän vaatii Penttilän välitöntä vangitsemista.

Syyttäjä on myös valittanut hovioikeuteen Helsingin käräjäoikeuden viime heinäkuussa antamasta ratkaisusta, jolla Penttilää vastaan nostettu syyte törkeästä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta hylättiin. Käräjäoikeuden mukaan asiassa jäi varteenotettava epäily siitä, että Penttilä olisi laatinut yksityiskohtaisen suunnitelman 17-vuotiaan tytön tappamisesta tai ainakin pahoinpitelemisestä kuristamalla.

Käräjäoikeuden kokoonpanoon kuului kolme ammattituomaria ja sen puheenjohtajana toimi käräjäoikeuden laamanni. Oikeus totesi, että Penttilää ei ole syytä enää pitää asian vuoksi vangittuna ja hänet vapautettiin.

Syyttäjä on nyt kannellut hovioikeudelle tuosta vapauttamispäätöksestä. Hovioikeudesta kerrotaan, että kantelut ratkaistaan yleensä kiireellisenä muutaman päivän kuluessa. Penttilän puolustuksen täytyy jättää keskiviikkoon puoleen päivään mennessä vastauksensa syyttäjän vangitsemisvaatimukseen. Tämän jälkeen hovioikeus päättää, vangitaanko Penttilä vai ei.

Syyttäjän käräjäoikeuden tuomiosta laatimaa valitusta käsitellään hovioikeudessa omassa prosessissaan. Tuomioistuin päättää myöhemmin, järjestetäänkö asiassa mahdollisesti pääkäsittely eli suullinen oikeudenkäynti. Varsinainen tuomio annetaan sen jälkeen.

Michael Maria Penttilällä on aiemmin tilillään henkirikoksia. Hän on kuristanut hengiltä 12-vuotiaan tytön, naistuttavansa ja äitinsä. Lisäksi hänet on tuomittu muun muassa lukuisista kuristamalla tehdyistä pahoinpitelyistä, törkeästä raiskauksesta ja vapaudenriistosta. Hän on tehnyt valtaosan rikoksistaan Oulussa.

Penttilä on istunut vankilassa yli 20 vuotta. Hän vapautui sieltä joulukuussa 2016. Penttilälle on vuosien saatossa tehty useita vaarallisuusarvioita, joissa hänet on toistuvasti todettu erittäin vaaralliseksi toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle.