Syyttäjä vaatii elinkautista Toppilan murhasta, uhria lyötiin veitsellä kymmeniä kertoja – syytetty kiistää murhan

Oulun käräjäoikeudessa luettiin maanantaina syytteet miehelle, joka surmasi toisen miehen Oulun Toppilassa tämän vuoden maaliskuussa. Syyttäjä vaati miehelle elinkautista vankeustuomiota murhasta.

Henkirikos tapahtui yksityisasunnossa. Miesuhria oli lyöty useita kertoja veitsellä muun muassa rintakehään, vatsaan, päähän ja selkään. Uhrista löytyi yli 40 erikokoista haavaa. Mies oli kuollut rintakehään ja vatsaan tulleiden haavojen vuoksi.

Syyttäjän mukaan henkirikos oli murha, koska se oli tehty erityisen raa'alla ja julmalla tavalla. Lisäksi rikosta on pidettävä kokonaisuutena arvostellen törkeänä.

Syytetty on esitutkinnassa tunnustanut surmanneensa uhrin.

Samassa yhteydessä miehelle luettiin syyte myös törkeästä pahoinpitelystä. Syyttäjän mukaan mies oli pahoinpidellyt toista miestä Oulussa tammikuussa. Kyseessä oli eri uhri kuin maaliskuun henkirikoksessa.

Myös pahoinpitelyn yhteydessä syytetty oli käyttänyt veistä. Uhrille oli tullut vasempaan olkapäähän 5–7 senttiä pitkä haava. Myös tämä tapaus sattui yksityisasunnossa.

Syyttäjä vaatii rikoksista syytetyn miehen määräämistä mielentilatutkimukseen. Samalla pitää pyytää lausunto, onko syytettyä pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle ja vapaudelle.

Syytetty kiistää murhan, vetoaa hätävarjelun liioitteluun



Mies kiistää murhasyytteen. Hän myöntää aiheuttaneensa uhrin kuoleman, mutta hän katsoo syyllistyneensä teollaan hätävarjelun liioitteluna tehtyyn tappoon.



Miehen mukaan uhri oli käyttäytynyt aikaisemmin väkivaltaisesti häntä kohtaan ja oli väkivaltainen myös kohtalokkaana päivänä.



– Päämieheni on pienikokoinen ja eikä vahva voimiltaan. Hän pyrki puolustautumaan ottamalla käteensä veitsen asunnosta. Tilanne oli nopea ja yhtäjaksoinen, miestä puolustava asianajaja Kari Eriksson selitti maanantaiaamuna oikeudessa.



Puolustuksen mielestä henkirikokseen ei liity sellaisia erityisiä raakoja ja julmia piirteitä, että sitä voitaisiin pitää murhana.



Surmansa saaneen miehen läheiset vaativat syytetyltä erilaisia korvauksia yhteensä useiden kymmenien tuhansien eurojen edestä. Syytetty kiistää osan korvausvaatimuksista.



Hän kiistää myös syytteen törkeästä pahoinpitelystä. Hänen mukaansa väitetyn uhrin kertomus tapahtumista on epäuskottava. Tämä kertoi aluksi joutuneensa mustan etnisen miehen puukottamaksi, mutta muutti kertomusta myöhemmin ja nimesi murhasta syytetyn puukottajakseen. Väitetyn puukotuksen uhri vaatii syytetyltä noin 11 000 euron edestä erilaisia korvauksia.



Osa oikeudenkäyntiasiakirjoista ja yhden asianomistajan henkilöllisyys on määrätty salassapidettäväksi.